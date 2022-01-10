CTMovies Türkiye pazarına girdi

ABD merkezli Online film şirketi CTMovies, 4 Ocak 2022 tarihinde imzalanan stratejik iş birliği anlaşmasıyla Türkiye pazarına girdiğini duyurdu. CTMovies'in, filmlerin daha yüksek gişe elde etmesini sağlayanların, internet üzerinden bonus kazanmasına destek olduğu belirtildi.

CTMovies’in Türkiye pazarında hizmet vermek üzere ilgili makamlarla imzaladığı anlaşmaya göre, Amerikalı şirket Türkiye’de dijital bir endüstri merkezi kurmaya, kendi inovasyon platformunu oluşturmaya, internet tabanlı endüstrilerin yayılımını hızlandırmaya, yetenek yetiştirme ve teknik eğitim konularını desteklemeye ve akıllı bir platform oluşturmaya odaklanarak Ağustos 2022'de Türkiye'de resmi olarak bir şube açacak. Şirketin hedefleri arasında 3 yıl içinde Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde şube açmak ve her yıl 100 milyon dolardan fazla vergi ödemek yer alıyor.

İmzalanan anlaşma hakkında CTMovies tarafından kamuoyuna yapılan açıklamada, ilgili Türk makamları tarafından sıcak bir şekilde karşılandıkları belirtilerek şunlar ifade edildi: “Türkiye, köklü geçmişi ve beşeri bilimlerdeki başarısıyla dünya çapında üne sahip. Avrupa ve Asya kıtalarının buluşma noktası Türkiye, CTMovies'in büyüme ufkunda da önemli bir yere sahip.”

Açıklamada, ilgili makamların şunları söylediği belirtildi: “Bilgi ekonomisi, Türkiye'nin reel ekonomisinin dönüştürülmesi ve yükseltilmesi için yeni bir yöntem. Bu konuda istenilen kapasitenin yakalanması için internetten yeterince yararlanılamıyor. Oysa CTMovies gibi şirketlerle iş birliğinin artırılması, bu gelişmenin önünü açabilir. Yaptığımız stratejik iş birliği, Türkiye'nin bilgi endüstrisinin derin entegrasyonunu güçlü bir şekilde teşvik edecek, gelişmekte olan endüstrilerin dönüşümünü, iyileştirilmesini ve gelişimini artıracak, yeni ve eski kinetik enerjinin dönüşümünü hızlandıracaktır. İki tarafın iş birliğini daha da güçlendirmesi, iş birliği alanlarını genişletmeye devam etmesi, iş birliği seviyelerini yükseltmesi ve kazan-kazan durumlarının artırılmasını umuyoruz.”

B2Press’in katkılarıyla...