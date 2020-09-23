Çuhadaroğlu Metal, yeni bir proje aldı

23 Eylül 2020

Çuhadaroğlu Metal’in bağlı ortaklığı Çuhadaroğlu Alüminyum için Kalyon İnşaat’la yaptığı iş ilişkisine yönelik gelişmeleri Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

Özel durum açıklamasında, Kalyon İnşaat’ın yürüttüğü "IUFM Ziraat Bankası Projesi Podyum Cepheleri" projesinin cephe işlerinin yapımına yönelik yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlandığını bildirdi.

Şirket açıklamasında şu bilgileri aktardı: “İyi niyet mektubu tarafımıza bugün (23.09.2020) ulaşmıştır. Yazılı olarak sözleşme henüz imzalanmadığı için işin başlama tarihi ve bedeli tam olarak belirlenmemiştir. Görüşmeler ile ilgili gelişmeler olması durumda özel durum açıklaması kamuoyuyla paylaşılacaktır.”

Yapılan bildirimde iş ilişkisinin şirketin cirosuna olumlu yansıyacağı da belirtildi.