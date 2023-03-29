Çukurova Isı ürünleri ile yüzde 70’e varan tasarruf

Belma A. ÖZGEN

Ürünlerin çevreci oluşuna dikkat çeken Çukurova Isı Pazarlama Müdürü Osman Ünlü, daha önce ithal ettikleri ancak 2023 yılının ocak ayından itibaren kendi teknolojileri ile Gebze fabrikasında üretmeye başladıkları Goldsun CPH seramik plakalı radyant ısıtıcılarının Avrupa Komisyonu’nun enerji verimliliğini arttırma ve karbon emisyonlarını azaltma hedefleri doğrultusunda hazırlanan Ecodesign Direktifi’ne (ErP) uygun olarak geliştirildiğini söyledi.

Ünlü, Goldsun CPH seramik plakalı radyant ısıtıcıların, düşük emisyon değerleri ile sınıfının en çevreci teknolojisi olarak tanımlandığını da sözlerine ekledi.

“Kalite ve konfor sunuyoruz”

Doğalgaz veya LPG ile çalışma imkânına sahip olan Goldsun CPH’nin, ısıtmanın güç olduğu; yüksek, büyük ve izolasyonu olmayan işletmelerde, lokal ve noktasal ısıtma özelliği ile ısıtma giderlerinden yüzde 70’lere varan oranlarda tasarruf sağladığını anlatan Ünlü, Goldsun CPH ürünleri ile enerji tasarrufunun yanı sıra kalite ve konfor sunduklarını söyledi.

30 yılı aşkın bir süre distribütörlüğünü yaptıkları Amerikan Roberts Gordon LLC firması ile 2021 yılının son çeyreğinde lisans anlaşması yaptıklarını kaydeden Ünlü, böylece Blackheat borulu radyant ısıtma sistemlerini de Türkiye’de üretmeye başladıklarını söyledi.

Blackheat borulu radyant ısıtma sistemlerinin yüksek verimlilik değerlerine dikkat çeken Ünlü, söz konusu ürünleri Türkiyer’de üretip, AB ülkelerine, İngiltere’ye ve Türkiye’nin çevresindeki ülkelere ihraç ettiklerini kaydetti.

Osman Ünlü, Blackheat borulu radyant ısıtma sistemlerinin, ısıtmada yüzde 94,6’lara varan yanma verimi sağlayarak, işletmelerin ve endüstriyel tesislerin ısıtmasında yüzde 50’lere varan oranlarda enerji tasarrufu sağladığına dikkat çekti.

Osman Ünlü, Goldsun Elite serisi seramik plakalı radyant ısıtıcıların başta cafe ve restoranlar olmak üzere farklı sektörlerdeki birçok işletmenin açık alanlarını ıstarak yüzde 40 tasarruf sağladığını; Silversun Evo borulu radyant ısıtıcıların ise açık alan ısıtmasında yoğun ve verimli ısıtma sağladığını bildirdi.