Çukurova Mobilya Kent, 10 bin kişiye istihdam sağlayacak

Derya ÖZGÜR

Mersin'de faaliyet gösteren mobilya üreticilerini, tedarikçileri ve perakende satıcılarını bir araya getirerek kümelenme oluşturmayı hedefleyen Mersin Mobilya Sanayicileri İş İnsanları Derneği (MERMOB), Çukurova Mobilya Kent Projesi'ni hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Projenin sektöre güç kazandırmayı hedeflediğini belirten MERMOB Kurucu Başkanı Sadık Özkan, ayrıca Çukurova Mobilya Kent Projesi ile planlı ve denetimli bir yapılaşma sağlayarak, çevre sağlığına ve şehrin planlı gelişmesine katkıda bulunmayı, bölgenin kalkınmasını teşvik etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Proje sayesinde birbirini tamamlayan işletmeleri aynı site içinde toplayarak, verimliliği ve kar artışını sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Özkan, “Projemizde, günümüz teknolojisini ve enerji tasarrufu ile yüksek verim alınabilen tam donanımlı üretim makineleri kullanmayı, yapay zekâyı mobilya sektöründe konuşlandırarak, özellikle Mersin dışında üretim yapan firmaları da aramızda bulundurarak daha güçlü ve ihracata yönelik üretimlerin sağlanması ilk hedefimiz olacak” dedi.

Mobilya sektöründe kalifiye personel sıkıntısının her geçen gün daha fazla hissedildiğine dikkat çeken Özkan, projede yer alan meslek yüksekokulu ve çıraklık eğitim merkezleri içerisinde öğrencileri mesleğe özendirici; zanaati, sanat ve teknolojiyle buluşturacakları mekânlar oluşturduklarını ve öğrencilere okul hayatları boyunca burs sağlayacaklarını belirtti. Özkan ayrıca, Meslek Yüksek Okulu’nda eğitim alacak öğrenciler için de iş garantisi sunacaklarını kaydetti.

10 bin kişiye istihdam sağlanacak

Çukurova Mobilya Kent ile mağazalarda ve atölyelerde yaklaşık 7 bin kişiye, ortak alanlarla birlikte toplam 10 bin kişiye istihdam sağlanacağını belirten Özkan, çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin ise ön planda tutulacağını vurguladı. Özkan, Çukurova Mobilya Kent’in 100 hektarlık bir alanda mobilya üretiminden satışına, lojistiğinden dış ticaret ofislerine kadar her şeyin bir arada olduğu bir kompleks olacağına dikkat çekti.

“Sürdürülebilirlik önceliğimiz”

Uygun arazi tahsis edildikten sonra projenin deniz yolu, liman, havaalanı, karayolu, otoban ve fuar alanı bağlantıları ile ilişkilendirildiği fizibilite çalışmalarının hazırlanacağını ifade eden Özkan, projenin sürdürülebilirlik konusundaki çabalarına da dikkat çekerek, “Mobilya sektöründe çevresel etkiyi azaltmak ve sürdürülebilir üretimi teşvik etmek amacıyla yeşil teknolojilere yatırım yapma, atık yönetimi konularında çözümler üretme ve çevresel bilinci artırma projeleri geliştiriyoruz” dedi.

4 yıl aradan sonra yeniden açılacak

MERMOB olarak ikinci ana hedeflerinin ise 4 yıldır düzenlenmeyen Mersin Mobilya Fuarı'nı 19-28 Nisan 2024 tarihleri arasında tekrar hayata geçirmek olduğunu söyleyen MERMOB Kurucu Başkanı Sadık Özkan, bu fuarla sektördeki gelişmelerin paylaşılması, iş birliklerinin artması ve yeni ticaret fırsatlarının yaratılmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kompleks bir proje olacak

Projede banka, restoran, kreş gibi tamamlayıcı unsurların da bulunacağını belirten Sadık Özkan, Mimar Eylem Aybars ve Nilgün Erdem tarafından çizilen projenin detaylarını aktardı: “Yerleşkeyi, Mobilya Kent girişine paralel, mobilyanın bitmiş hali sunulan, şık vitrinli mobilya mağazaları ile karşılamayı uygun gördük.

Girişin iki yanında, dik akslarda ana yollarımız, giriş orta merkezde AVM ve otopark, hemen akabinde küçük atölyeler bulunmakta. Atölyeler yaklaşık 200 adet ve her biri zemin oturumu 500 metrekare olmak üzere arka ve yan atölyelerle birleşme olanağına sahip. Ayrıca atölyeler arasında yangın kaçış koridorları da tasarlandı. Projenin arka bölümünde ise daha büyük atölyeler yer almakta. Yaklaşık 50 adet bulunan atölyelerin her biri zemin oturumu 7 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. Fizibiliteye göre de GES alanı çatılarda ya da ayrı bir mekânda düşünülecek.”