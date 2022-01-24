Cumhurbaşkanı, Aydem'e de vize vermedi

Kerim ÜLKER

Geçtiğimiz hafta Koç Holding’in kazandığı Kalamış Marina ihalesinin Cumhurbaşkanı karayı ile iptal edilmesinin ardından bu kez Aydem’e de vize çıkmadı. Borsada işlem gören Aydem Yenilenebilir Enerji’nin 605 milyon liralık teklifle kazandığı ve Rekabet Kurumu’nun onayladığı Akköprü Hidroelektrik santrali ihalesi iptal edildi.

Aydem’den yapılan açıklamada “23.09.2021 ve 09.11.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız ile, Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait Akköprü HES'in özelleştirilmesi ihalesinde, Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. tarafından verilen teklifin en yüksek teklif olarak gerçekleştiği ve ihale kararının Rekabet Kurulunca onaylandığı kamuya açıklanmıştır. Bununla birlikte bahse konu ihalenin 19 Ocak 2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile iptal edildiği 24 Ocak 2022 tarihinde Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.'ne tebliğ edilmiştir” denildi.

Geçen yıl Eylül ayında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan (ÖİB) yapılan duyuruya, Elektrik Üretim A.Ş. adına kayıtlı Akköprü Hidroelektrik Santrali (HES) ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi ihalesinde 605 milyon lira ile en yüksek teklifi Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. vermişti.

187 BİN KONUTUN İHTİYACINI KARŞILAYACAKTI

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yer alan Dalaman Çayı üzerinde 115 MW kurulu güce sahip olan Akköprü HES, yıllık 343 GWh üretim kapasitesi ile 187 bin konutun yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. Aydem Yenilenebilir Enerji; gerçekleştirilen özelleştirme ile birlikte bölgedeki 7’nci, hidroelektrik portföyünde ise 21’inci hidroelektrik santrali olan Akköprü HES’i 49 yıllığına işletecekti.