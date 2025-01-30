Cumhuriyet tarihinin tek seferde yapılan en büyük rehabilitasyon projesi tamamlanıyor

Şirket, düzenlediği etkinlikle 26 köy muhtarını rehabilitasyon çalışmalarının sürdüğü Hüsamlar Yeniden Projesi’nde misafir etti. Ziyaret sırasında muhtarlar köylerini temsilen eski maden sahasına fidan diktiler. Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdürü Mehmet Eroğlu ev sahipliğindeki etkinlikte muhtarlar, doğaya geri kazandırma alanını gezerek, yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

“İş birliğinde olmaya devam edeceğiz’

Bölge muhtarlarıyla yakın bir iletişim ve iş birliği halinde olduklarını belirten Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdürü Mehmet Eroğlu, “Geçtiğimiz yıl pilot uygulamaya başlarken muhtarlarımızı ziyaret edip proje ile ilgili fikirlerini ve görüşlerini almıştık. O dönemde onlardan aldığımız geri dönüşler çok değerliydi. O günden bugüne doğaya geri kazandırma çalışmalarımızda oldukça ilerledik. Yaklaşık 250 bin fidanı toprakla buluşturduk. Projemiz içerisinde 3 gölet, yürüyüş yolları, piknik alanları ve amfi tiyatro planladık. Milas’ın simgesi olan anıt bir zeytin ağacını rehabilitasyon alanının merkezine önümüzdeki günlerde koyacağız. Milaslılardan 40 yıl önce madencilik için alınan bu alanı en güzel haliyle geri vermek için çalışıyoruz. Projenin her aşamasında bizimle birlikte olan ve çalışmalarımızı bağımsız bir şekilde değerlendiren ve kamuoyu ile paylaşan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) de bize çok değer kattı” dedi.

“Ülkemiz için örnek olacak bir proje”

Etkinlikte muhtarları temsilen konuşan Milas Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı ve Bağdamları Köyü Muhtarı Mehmet Akar da “Yeniköy Kemerköy Enerji’ye, Hüsamlar eski maden sahasında gerçekleştirdikleri çalışmalar için teşekkür ediyoruz. Bugün burada ülkemiz için örnek olacak bir projeye imza atıldığına tanıklık etme fırsatı yakaladık. Bugün bizleri proje alanında misafir ederek tüm sorularımıza detaylı bir şekilde cevap verdiler. Proje tamamlandığında buranın Milaslıların kullanımına açılacak olması da çok değerli. Bölgemize yapılan her bir yatırım bizler için son derece değerli.” diye konuştu.