CVC Capital Partners'tan terliğe 5 milyar dolar yatırım görüşmesi
CVC Capital Partners'ın, Birkenstock'u satın almak için görüşmelere başladığı duyuruldu
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Lüksemburg merkezli küresel yatırım fonu CVC Capital Partners, terlik markası Birkenstock'u satın alma görüşmeleri yapıyor. Kaynaklar, özel sermaye şirketinin, yaklaşık 250 yıllık markanın aile sahipleriyle ileri düzeyde görüşmelerde bulunduğunu bildirdi.
Kaynaklar, olası bir anlaşmanın borç dahil 4 milyar euro (4.8 milyar dolar) değerinde olabileceğini belirtti.