CVK Madencilik'ten yeni iş sözleşmesi

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 31 Ağustos'ta KAP'a yeni iş ilişkisi ile ilgili açıklamada bulundu. Şirketin bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.’nin, yurt dışında yerleşik bir şirket ile “Maden Cevheri Satışı” konusunda anlaştığı belirtildi.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

Bağlı Ortaklığımız Hayri Ögelman Madencilik A.Ş., yurt dışında yerleşik bir şirket ile “Maden Cevheri Satışı” konusunda anlaşmıştır.

Sözleşmenin toplam bedeli yaklaşık 42.200.000,00 Türk Lirası (1.588.000,00 USD)’dır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.