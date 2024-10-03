CW Enerji, 13 milyon dolarlık anlaşma imzaladı

CW Enerji, güneş enerjisi santrali projelerine devam ediyor. Şirket, yurt içinde yerleşik bir müşterisi ile arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV hariç 13.110.218,10 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza attı.

CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, bu yeni anlaşmanın Türkiye’nin yenilenebilir enerji hedeflerine önemli bir katkı sağladığını belirtti. Yılmaz, “Her yeni proje ile çevresel sürdürülebilirliği artırıyor ve firmaların enerji üretim maliyetlerini düşürüyoruz. İmzaladığımız bu anlaşma ile de ülkemizdeki temiz enerji kapasitesini daha da artırmış olacağız” dedi.

Yılmaz, özellikle arazi tipi güneş enerji santrallerinin büyük ölçekli enerji üretimi ve çevre dostu yapısı ile dikkat çektiğini ifade etti. Bu projelerin, kullanılmayan araziler üzerine kurularak enerji arz güvenliğine katkı sağladığını ve Türkiye’nin enerji bağımlılığını azaltmada kritik bir rol oynadığını belirtti.

CW Enerji, ülkenin enerji dönüşümüne katkı sağlayacak yeni projelerle büyümeye devam edeceklerini de vurguladı.