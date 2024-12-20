CW Enerji, arazi tipi GES kurulumu için 2 yeni sözleşme imzaladı

CW Enerji, güneş enerjisi sektöründeki büyümesini sürdürmeye devam ediyor. Şirket, yurt içindeki iki farklı müşteri ile arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu için toplamda 13,3 milyon dolar değerinde sözleşmeler imzaladığını açıkladı.

İki projeden ilki, 9.051.884 dolar değerinde ve bu sözleşme ile kurulacak santralin tamamlanması 2026 yılının ilk çeyreğinde planlanıyor. İkinci sözleşme ise 4.304.141 dolar değerinde, yine aynı süre zarfında tamamlanması öngörülen bir projeyi kapsıyor.

KAP'a yapılan açıklamada, söz konusu projelerin toplamda 316.8 milyon TL ve 150.7 milyon TL değerinde olacağı belirtildi. CW Enerji, her iki projeyi de zamanında tamamlayarak, yenilenebilir enerji alanındaki hedeflerini sürdürebilmeyi amaçlıyor.