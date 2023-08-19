Cw Enerji yeni şirket kurma kararı aldı

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE) tarafından 19 Ağustos 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Yeni Bir Şirket Kurulması Hakkında Yönetim Kurulu Kararı hakkında açıklama yapıldı.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 18 Ağustos 2023 tarihinde; Şirketimizin, fotovoltaik (FV) güneş modülleri, hücre üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, fotovoltaik (FV) güneş modülleri üretilmesi vb. amaçlarla faaliyet gösterecek CW Solar Cell Enerji A.Ş. unvanlı, 500.000,00-TL (BeşyüzbinTürkLirası) sermaye ile yeni şirket kurulmasına ve yeni kurulacak şirketin sermayesine %100 oranında sermaye payı ile iştirak edilerek tüzel kişi ortak olunmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda şirket kuruluşu için gerekli işlemler başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.