CW Enerji, yılı 450 milyon lira ciroyla kapatacak

Duygu ŞAHİN DURMAZ - Fikri CİNOKUR

Güneş enerjisi sektöründeki yatırımlarıyla büyüyen CW Enerji, 2020 yılını 450 milyon TL brüt ciro ile bitirecek. CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, 10 yıl önce 2 dönüm alanda başladıkları işletmeyi bugün 42 dönüme çıkardıklarını bildirdi. Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri arasında olduklarını ve güneş enerjisi sektöründe Avrupa’nın en büyük tesisine kavuştuklarını belirten Sarvan, şöyle devam etti: “Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri arasındayız. İSO ilk 500 ile İkinci 500 sıralamalarına girdik. Tamamen ‘milli duygularla’ yatırım ve üretim yapıyoruz. GES’i önce çok büyük holding ve büyük gruplara anlatmaya çalıştık. Ancak başarılı olamadık. Ama şu anda Avrupa’nın en büyük GES üreten fabrikayız.”

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni fabrika ve Ar-Ge merkezi kurduklarını ve 300 mühendisin çalıştığını anlatan Tarık Sarvan, ‘’Pandemi sürecinde 165 milyon liralık yatırım yaptık. 16 ülkeye ihracat yapıyoruz. Antalya, dünyanın güneş şehri olabilir. İhracatta hedefimiz Avrupa. Yüzde 56 olan yerli malı kullanım oranımızı daha da artırıp yurtdışına satmayı hedefliyoruz. Gelecek, güneş enerjisidir. 100 yılın enerjisi güneştir” diye konuştu.

Toplam 700 kişiyi istihdam ettiklerini, bayileriyle birlikte bunun bini geçtiğini anlatan Sarvan, şöyle devam etti: “Güneş enerjisini depolama konusunda Ar-Ge çalışmalarımız var. Ciromuzun yüzde 6’sını Ar-Ge’ye ayırıyoruz. 2020 yılını 450 milyon TL ciro ile tamamlayacağız ve yüzde 15 brüt kârla kapatacağız. İhracatın ciro içindeki payı da yüzde 16 civarında. Hedefimiz, üretimimizin yüzde 70’ini ihraç edebilmek.”