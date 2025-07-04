CW Enerji’den 3,81 milyon dolarlık GES sözleşmesi

CW Enerji, yurt içinde yerleşik bir müşterisi ile yeni bir güneş enerjisi santrali (GES) projesi için önemli bir anlaşmaya imza attı. Şirket, arazi tipi GES kurulumu gerçekleştirmek amacıyla toplam 3.808.095,20 Amerikan doları (KDV hariç) tutarında sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu.

Söz konusu sözleşmenin Türk Lirası karşılığı, imza tarihi itibarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz alış kuru üzerinden yaklaşık 151.093.793,25 TL olarak hesaplandı.

CW Enerji, projenin tamamlanma sürecine ilişkin de bilgi vererek, santralin 2025 yılının son çeyreğinde tamamlanmasının planlandığını belirtti.

Bu yeni sözleşme ile CW Enerji, Türkiye’deki yenilenebilir enerji yatırımlarını ve projelerini genişletme yönündeki adımlarını sürdürüyor. Arazi tipi GES'ler, şirketin yerli üretim ve sürdürülebilir enerji vizyonunun temel bileşenleri arasında yer alıyor.