CW Enerji'den 51,4 milyon dolarlık güneş paneli anlaşması

CW Enerji, yurt içinde yerleşik bir müşteriyle güneş enerjisi paneli satışı için 51,4 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

Şirket, söz konusu anlaşmaya ilişkin bilgileri Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaştı.

KAP açıklamasında, "Şirketimiz ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterimiz arasında, güneş enerjisi paneli satışı konusunda KDV hariç 51.384.996,0 Amerikan Doları (Sözleşme imza tarihi itibarıyla bu tutar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz alış USD/TL kuru ile KDV hariç toplam 2.227.246.682,12 TL) tutarlı bir sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu ürünlerin teslimatının 2026 yılının ikinci çeyreği sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı belirtildi.