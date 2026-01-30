CW Enerji'den 51,4 milyon dolarlık güneş paneli anlaşması
CW Enerji, yurt içinde yerleşik bir müşteriyle güneş enerjisi paneli satışı için 51,4 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamaya göre anlaşmanın tutarı, sözleşme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden KDV hariç 2,23 milyar TL’ye karşılık geliyor. Söz konusu panellerin teslimatının 2026 yılının ikinci çeyreği sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
