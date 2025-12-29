CW Enerji'den 591 milyon TL'lik dev sözleşme: Yerli güneş hücresi satışı başlıyor

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin bağlı ortaklığı CW Solar Cell Enerji A.Ş., Türkiye'de yerleşik bir müşteriyle yerli üretim güneş paneli hücrelerinin satışı için yeni bir sözleşme imzaladı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 2025 yılında üretimine başlanacak güneş paneli hücrelerine ilişkin sözleşmenin bedeli KDV hariç 13 milyon 766 bin 860,80 dolar olarak belirlendi.

Söz konusu tutarın, sözleşmenin imzalandığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden yaklaşık 591 milyon 71 bin 908 TL'ye karşılık geldiği bildirildi.

2026'nın ikinci çeyreği sonuna kadar teslim edilecek

Açıklamada, sözleşme kapsamındaki ürünlerin 2026 yılının ikinci çeyreği sonuna kadar teslim edilmesinin planlandığı belirtildi. Şirket, bu satışın CW Enerji'nin yurt içi pazardaki konumunu güçlendirdiğine ve yerli üretim güneş enerjisi bileşenlerine olan talebin arttığını gösterdiğine dikkat çekti.

CW Enerji, yerli üretim kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü de vurguladı.