CW Enerji’den Antalya’ya 300 milyon dolarlık yatırım planı

Antalya merkezli güneş paneli üretim firması CW Enerji, Antalya'da 300 milyon dolar değerinde entegre 1 gigavat hücre üretim hattı, lityum batarya fabrikası ve 2 gigavat kapasiteli etilen vinil asetat (EVA) kimyasalı üretim hattı kurmayı planlıyor.

Sarvan, Intersolar Avrupa Güneş Enerjisi Konferans ve Fuarı'nda yatırım planlarına ilişkin bilgi veren CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, CW Enerji'nin ürünlerini yüzde 55'in üzerinde yerlilikle ürettiğini ve yerliliğin artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Türkiye'deki güneş paneli üretiminin yüzde 27'sini gerçekleştirdiklerini ifade eden Sarvan, bu yıl 700 megavat ile 1 gigavat seviyesinde güneş paneli üretimi yapmayı planladıklarını dile getirdi.

Sarvan, üretilen panellerin ilk etapta yüzde 30'unu ihraç edeceklerini belirterek, "Hedefimiz ürünlerin yüzde 60-70'inin ihracatını gerçekleştirmek. Almanya, İsviçre, Fransa, Hollanda, Belçika olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Balkan ülkeleri öncelikli olarak ihracat hedefimizdeki ülkeler arasında yer alıyor. Bunun yanında ihtiyaç duyduğumuz ürünleri Türkiye'de üretmek istiyoruz. Bu kapsamda Antalya'da 300 milyon dolar değerinde entegre 1 gigavat hücre üretim hattı, lityum batarya fabrikası ve 2 gigavat kapasiteli etilen vinil asetat (EVA) kimyasalı üretim hattı kurmayı planlıyoruz." diye konuştu.

"Türkiye'deki güneş firmaları koruma altına alınmalı"

Sarvan, Türkiye'de gelişen ve büyüyen güneş enerjisi üretim kabiliyetinin artırılması için kanun yapıcıların firmaları koruyan değişimler yapması gerektiğini ifade etti.

Özellikle Asya kökenli firmaların tüm dünyada yerli firmaların gelişimine tehdit oluşturduğunu vurgulayan Sarvan, şunları kaydetti: "İlk defa Türkiye'den bu etkinliğe bu kadar firma katılımı oluyor. Bu durum gerçekten gurur verici. Bunun korunarak devam etmesi gerekiyor. Buraya birçok ülkeden insan ve yatırımcı geliyor. Türk firmaları burada dikkat çekiyor. Türkiye'nin 57 ülkeye ihracatı var. Bilmeyen katılımcılar bu etkinlikte Türk firmalarını görünce Türkiye'nin de üretim üssü olduğunu anlayacaklar. Ancak Türkiye'deki üretimin diğer ülkelerin tehditlerine karşı gerek anti-dumping gerek gözetimle diğer ülkelerin üretiminin yarattığı tehditten korunması gerekiyor. Güneş enerjisi sektörü her şeyden önce know-how gerektiren bir sektör. Kendi know-how'umuzu oluşturmak 10'larca yıl zaman aldı. Bunu korumak geleceğimizi korumak anlamına geliyor."