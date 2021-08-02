CY Grup’tan akıllı tarıma 2 milyon dolarlık yatırım

CY Grup şirketlerinden FarmTR, yapay zeka tabanlı yazımlarla geliştirdiği ürünlerle olası küresel gıda krizine çözüm sunmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda akıllı teknolojik tarım aletleri geliştiren şirket, son 8 ayda 2 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Küresel ısınma ve salgınlar sonrası ekilebilir tarım arazilerinin ve su kaynaklarının azalmasının geleneksel tarım uygulamalarını zor duruma soktuğunu belirten CY Grup Başkanı Halit Arabacı, “Ani iklim değişiklikleri ve ilaçlamalar neticesinde toprakların zehirlenmesi sonrası artan gıda taleplerini karşılayabilmek için tarımı teknoloji ile buluşturmak birinci öncelik oldu. CY Grup şirketlerinden FarmTR, yaklaşan küresel gıda krizine katkı sunmak adına Ar-Ge laboratuvarlarında geliştirdiği tarım teknolojileri ve yapay zeka yazılımları ile uçtan uca çözümler sunuyor ve akıllı teknolojik tarım aletleri üretiyor. Tarıma elverişli olmayan ortamlar için mühendislerimiz tarafından akıllı seralar, yatay ve dikey ekim, hidrofonik ekim projeleri geliştiriliyor. Hayata geçirdiğimiz bu sistemleri global marketler sunuyoruz. Doğu-Batı-Güney Afrika’da kurmuş olduğumuz şirketlerimizle satış ve uygulamalarını yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

“Tedarik zincirini oluşturacak yatırımlarımız da sürüyor”

CY Grup’un 27 yıldır geleneksel tarım alanında da faaliyet gösterdiğini belirten Arabacı, 2020 itibarıyla FarmTR şirketiyle teknolojik tarım alanında yatırımlar yapmaya başladıklarını bildirdi. Kısa sürede konteyner tarım sistemleri, dikey tarım sistemleri, çöl sera sistemleri, sera sistemleri, taşınabilir solar enerji sistemleri, viyol yıkama sistemleri, gübre ve sulama IOT otomasyon sistemleri, LED fotosentez sistemleri, iklimlendirme ve meteoroloji istasyonları gibi ürünleri sektöre kazandırdıklarını anlatan Arabacı, “FarmTR firmamıza başlangıç yatırımları ve AR-GE harcamaları için son 8 ayda 2 milyon dolar yatırım yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Üretimden son kullanıcıya ulaşacak şekilde tedarik zincirini oluşturacak yatırımlarımız da devam ediyor.” diye konuştu.

"Mobil olarak dizayn edilmesi Türkiye’de bir ilk"

Sera sistemi ve konteynerlarla alakalı Türkiye’de faaliyet gösteren farklı firmalar olduğunu belirten Halit Arabacı, “Ancak bu sistemlerin mobil olarak dizayn edilmesi Türkiye’de bir ilk. Ülkemiz için mobil sistemler erken gözükse de hızla ilerleyen uzay yarışında ve çok soğuk/çok sıcak bölgelerde tarımın mümkün olmadığı alanlar için mobilite, hayati taşıyor. Tutarsız mevsim sıcaklıkları, ani hava değişiklikleri, asit yağmurları ve toprakların deforme olması, tarım alanlarının da değişken koşullara adaptasyonu zorunlu hale getiriyor. Sera sistemlerimizde bitkilere stabil doğa koşullarını sürdürülebilir olarak sağlıyor. Toprağın buna izin vermediği yerde de mobilite ile verimli, ürün alınabilir tarım alanları olanaklarına sahip olmayı sağlamayı amaçlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Gine Cumhuriyeti ile prensipte anlaştı

Toprakları verimli olmasına rağmen Türkiye’nin de küresel gıda kriziyle ilgili farkındalık sahibi olması gerektiğini ifade eden Halit Arabacı, şöyle konuştu: “Ülkemizin dört mevsim yaşayan verimli topraklarla çevrili olması, küresel gıda kriziyle ilgili farkındalıklarımızı her ne kadar geri plana atsa da Kuzey Avrupa’da buzulların erimesi ile ekim alanlarının sular altında kalacak olması, dünyanın birçok alanında tarım arazilerinin yok olması tarımsal ürünlerin ihracat kalemlerinde birinci sıralarda yer almasını sağlayacak. Özellikle yakın zamanda Rusya’nın buğday ihracatına getirdiği yüzde 200 vergi artışları ve kotalar, G7 ülkelerinin kendi anakaralarının dışında yüksek hektarlarda ekilebilir alanlar kiralamaları ve pozisyon almaları yaklaşan krize karşı hazırlık. FarmTR tüm planlama ve yatırımlarında bu öngörüleri kendine hedef olarak seçip başta Afrika ülkeleri ve İskandinav ülkelerine katma değeri yüksek tarımsal ürünleri üretebilecek projelere yoğunlaştı. Gine Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı ile tarım alanlarının ekonomiye kazandırılması ve lokal çiftçilerin eğitilmesi için 50 bin hektarlık alanda proje geliştirmeleri prensip anlaşmaları yapıldı.”

“Öz sermaye ile yatırım yaptık”

Teknolojiye ek olarak Bolu Seben’de büyükbaş ve kanatlı hayvan tesisleri kurduklarını anlatan Halit Arabacı, "Bolu'daki çiftlikte kuluçka makinelerimizde kanatlı hayvan üretimi konusunda çalışmalara başladık. Yine FarmTR firmamız bünyesinde 10 mil USD yatırım ile 5 bin 500 metrekare kapalı alanda bir gıda fabrikasını kurduk ve ihracata başladık. Bu yatırımları yaparken herhangi bir dış finansman desteği almadan tüm yatırımlarımızı kendi öz sermayemizle gerçekleştirdik ve salgın ortamında istihdam yarattık.” ifadelerini kullandı.