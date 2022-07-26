Dağdelen HES’te insansız üretim başladı

Enerjisa Üretim, Dağdelen Hidroelektrik Santrali’ni 2022 itibarıyla hiç insan gücü kullanmadan tamamen uzaktan yönetilebilir ve dijital şekilde üretim yapabilen bir yapıya kavuşturdu. Yıllık ortalama 17 GWh elektrik üretimi yapan Dağdelen HES’te üretim süreçlerinin sanal modelleri yaratılarak verilere dayalı performans ölçümleri gerçekleştirildi. Elde edilen tüm verilerle insansız üretime uygun hale getirilen santralin işletmesi üretim süreçleri, 2020 yılında Enerjisa Üretim’in Ataşehir Merkez Ofis’inde kurulan merkezi kontrol odası Senkron’dan anlık olarak uzaktan yönetiliyor.

Dağdelen Hidroelektrik Santrali’nin insansız hale getirilmesiyle bir ilke daha imza attıklarını belirten Enerjisa Üretim İşletme ve Teknik Genel Müdür Yardımcısı Emre Erdoğan “Bu uygulamayı hem sürdürülebilirlik yaklaşımımız hem de uçtan uca teknoloji dönüşümü ve inovasyon bazlı verimlilik çalışmalarımız açısından stratejik bir yatırım olarak görüyoruz. Uygulamanın verimlilik ve iş kazalarını sıfıra indirme yönünden de faydaları söz konusu. Santralin yönetimini merkez ofisimizde olan kontrol odamız Senkron’dan gerçekleştiriyoruz. Yedekli veri odası ve şifreli özel iletişim altyapısıyla bütün hidroelektrik santrallerimizi tek bir noktadan yönetebilecek uzman mühendis ve operatörlerimizin 7/24 görev yaptığı Senkron, hâlihazırda bütün santrallerimizin işletme değerlerini anbean yüzlerce kilometre öteden takip edebilmemizi sağlıyor. Enerjisa Üretim olarak hem yeni yatırımlara ve kapasite artışlarına hem de inovasyon ve verimlilik çalışmalarına devam edeceğiz” dedi.