Dağıtım hizmetlerinde e-skuter dönemi başlıyor

PTT AŞ'nin dağıtım hizmetlerinde elektrikli skuter kullanımı lansmanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten ve PTT çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Karaismailoğlu, "Bugün de çevre odaklı yaklaşımlarımızdan biri olan elektrikli skuter kullanımının, artık ülkemizin en köklü kurumlarından biri olan PTT dağıtım hizmetlerinde kullanılacağını müjdelemek için bir aradayız." dedi.

Karaismailoğlu, büyükşehirlerde ve özellikle gençler arasında kullanımı yaygınlaşan elektrikli bisiklet ve e-skuter gibi mikro hareketlilik araçlarının dağıtım hizmetlerinde de kullanılmaya başlanmasının, karbon emisyonunu ve trafiği azaltarak vatandaşların çok daha hızlı bir şekilde hizmet almasını sağlayacağını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, pilot çalışması İstanbul'da başlayacak olan uygulamanın vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanacağına ve kısa süre içerisinde yaygınlaşacağına inandığını ifade etti.