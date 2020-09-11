Dağlıoğlu, enerjiyi pil üreterek depolayacak

11 Eylül 2020

ZEHRA ORUÇ/BURSA

Bu yıl kuruluşunun 26’ncı yılını kutlayan Dağlıoğlu AŞ. yatırımlarına bir yenisini ekliyor. Elektrikli araçlar için şarj istasyonları kurmayı gündemine alan Dağlıoğlu AŞ, TEKNOSAB’da gerçekleştireceği yeni tesisinde ise pil üretimine hazırlanıyor. Dağlıoğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dağlıoğlu, grup bünyesindeki sekiz şirketten biri olan ve makine imalatı yaptıkları Çevre Ekipman’la yenilenebilir enerji projelerine odaklandıklarını söyledi. Bu hedefle, TEKNOSAB’da 15 bin metrekarelik bir alan aldıklarını ve kuracakları yeni tesiste yenilenebilir enerjiden elde ettikleri fazla enerjiyi depolamak için pil üretimi gerçekleştirmeyi planladıklarını aktaran Erol Dağlıoğlu, “Ülke olarak enerjiyi üretmeyi başarabiliyoruz ama enerjiyi depolamada sıkıntımız var. Doğalgazı borunun içinde, tanklarda depolayabiliyoruz. Kömürü, petrolü depolayabiliyoruz ama elektriği depolayamıyoruz. Güneş ya da rüzgar iyi olsa da ürettiğimiz enerjiyi depolayamıyoruz. Enerjiyi depolamayı başarabilirsek fosil yakıtlara hiç ihtiyacımız kalmayacak. Yeni tesisimizde enerjiyi depolayabilen piller üreteceğiz. Güneşten enerji üretip, depolayacağız. Gece kullanacağız” diye konuştu.

“Kibrit santraller başlatıyoruz”

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), elektrik santral sahalarına ilişkin belirlediği yeni metodoloji kapsamında santrallerin hibrit olmasına izin verildiğine de değinen Erol Dağlıoğlu, bu kapsamda hibrit santraller başlattıklarını açıkladı. Dağlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hidroelektrik santrallerimin gücü kadar güneş panelleri kurabilme hakkı verildi. Bu bağlamda, yaz aylarında yaşanan kaybı güneş ile takviye etmemize imkan tanınmış oldu. Rüzgarda tam kapasiteye ulaşmak çok zor. Rüzgarın olmadığı zamanlarda güneşten faydalanılacak. Bu sayede santraller maksimum kapasite ile çalışacak. Ancak ilk anlaşmamız neyse yine aynı birimde enerji verebileceğiz.”