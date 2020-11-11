Dağtekin İnşaat, hem ciroyu hem iş hacmini 2 kat büyüttü

11 Kasım 2020

Hilal SÖNMEZ

Şehir Hastanesi bölgesinde bin konutluk proje üzerine çalışan şirket, 200 konutu bu yılsonuna kadar, geri kalan kısmını ise 2021 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor. Dağtekin İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Dağtekin, projenin ilerleyen süreçte gelişeceğini ve yaklaşık üç bin konutluk bir büyüklüğe ulaşacağını dile getirdi.

COVID-19 salgınına rağmen inşaat sektörünün 2020 yılında güzel bir ivme yakaladığını belirten Yalçın Dağtekin, “İş merkezi, villa ve konut projelerimiz var. 2019 yılında 400’e yakın inşaatımız oldu. Bu yıl sonuna kadar da 600 inşaatı tamamlamış olacağız. Salgının Türkiye’de ilk görüldüğü günlerde yaşanan kapanma bizleri de olumsuz etkiledi. Ancak, hızlı bir toparlanma sürecine girdik. Yıl sonuna kadar yetiştirme sözü verdiğimiz tüm projeleri bitiriyoruz. Şu anda özellikle Şehir Hastanesi bölgesine yaptığımız bin konutluk Dağtekin Konakları projesi üzerinde duruyoruz. Bu yıl sonuna kadar 200 konutu, 2021 sonuna kadar da bin konutu bitireceğiz” dedi.

Dağtekin Konakları’nda hedef 3 bin konut

Başladıkları tüm projeleri yaklaşık sekiz aylık sürede tamamladıklarını kaydeden Yalçın Dağtekin, Şehir Hastanesi bölgesinde başlanan Dağtekin Konakları’nın da ilk etabını tamamladıktan sonra projeyi üç bin konuta çıkaracaklarını belirtti. Dağtekin, “Dağtekin Konakları projemiz yerleşim alanı açısından çok önemli bir merkezde yer alıyor. Bölgede Şehir Hastanesi, Kayseri OSB, Kumsmall AVM ve Terminal var. Toplu ulaşım açısından şu anda sadece otobüs seferleri olan bölgeye yakında raylı sistemde gelecek. Dolayısıyla ilerleyen yıllarda Kayseri için önemli bir yerleşim olacak” dedi. Bölgeye yapılan konutların hem bütçe hem de yaşam alanı açısından herkese hitap edecek çeşitliliğe sahip olduğunu aktaran Dağtekin, diğer yandan da Erciyes’i gören 49 adet villa üzerinde çalıştıklarını kaydetti.