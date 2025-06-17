Daha az mağaza geziyor daha çok harcama yapıyor

Recep ERÇİN

Boyner Grup çatısı al­tında faaliyet gösteren müşteri teknolojileri şirketi Hopi, “Perakende Ra­poru 2024”ü açıkladı.

30 farklı sektörden 300’ü aşkın marka­nın verileri ve 19 milyon müş­terinin alışveriş davranışları­nın analiz edildiği “Hopi Pera­kende Raporu 2024”e ilişkin detaylar Hopi CEO’su, Boyner Grup Strateji ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Elif Ateşok Şatıroğlu, Hopi Büyüme ve Veriden Sorumlu Genel Mü­dür Yardımcısı Mihrican Ün­lü ve Hopi Pazarlama Direktö­rü Selvi Talipoğlu tarafından paylaşıldı. Buna göre parasal sıkılaşmanın etkilerini göster­meye başladığı 2024 yılında vatandaş daha az mağaza gezer oldu.

Bunun nedenlerinden bi­rinin “Daha çok gezersem da­ha çok alışveriş yaparak büt­çemi aşarım” endişesi olduğu tahmin edildi. Buna karşın ka­rar vererek mağazaya giden va­tandaşın harcama tutarı reel bazda 2023’e kıyasla yüzde 63 arttı. Sadık müşteri yüzde 73 daha fazla harcama yaptı. Bu oran 2023’te yüzde 58’di. “İh­tiyacım olunca harcayayım, temkinli olayım” diyen müşte­ri bağlı olduğu markayı tercih etti.

Yeni müşteri kovalayan markalar bocaladı. 2025’te ise müşteri sayısı aynı kalsa da ge­çen yıla kıyasla gezilen mağaza sayısı yüzde 11 arttı. Fakat ha­reketlilik henüz 2023’ün geri­sinde. Markalar yükselen ma­liyet ve azalan marjlar yüzün­den daha önce ortalama yüzde 45 indirim yaparken bunu yüz­de 30’lara çekti fakat müşteri ve dar gruplar özelinde indi­rimlere ağırlık verdi.

OYAK ile Hopi’lileri ABD borsasına açacak

Hopi’nin 2015’te Boyner Grup çatısı altında sadakat uygulaması olarak kullanıma sunulduğunu ancak zaman­la müşteri teknolojileri şirke­ti haline geldiğini anlatan Elif Ateşok Şatıroğlu, 19 milyon üyeye sahip olduklarını, aktif kullanıcı sayısının 5,3 milyon olduğunu bildirdi.

Kullanıcı­lara sundukları “Paracık” adı verilen sistem sayesinde bugü­ne kadar 13 milyar TL’lik fay­da sağladıklarını belirten Elif Ateşok Şatıroğlu, “Hopi’nin dünyada örneği yok. Kişisel­leştirilmiş teklifler sunuyor. 1500 ayrı parametrede algorit­ma çalışıyor” dedi. Elif Ateşok Şatıroğlu, yakında OYAK Yatı­rım ile devreye aldıkları işbir­liği sayesinde Hopi üzerinden Amerikan borsalarında parça­lı hisse yatırımı imkanı suna­caklarını açıkladı.

Hopi’nin hiçbir şekilde müş­teri verisini ne markalarla ne de başka yerle paylaşmadığı­nı vurgulayan Elif Ateşok Şa­tıroğlu, alışveriş eğilimlerine ilişkin şu bilgileri verdi: “Gi­yim her zaman önde ama ar­tış olarak teknoloji bir tık daha ileriye gidiyor. Ev de­korasyon ve kozmetik de ar­tıyor. Daha sıkıntılı dönem­lerde kozmetikte artış olduğu görülüyor. Kovid’de de bunu yaşadık.

Teknolojide sada­kat daha fazla. Bebek-çocuk ve kozmetikte de sadık müş­teri oranı yüksek. Marmara Bölgesi araç kiralamada lider. İç Anadolu evcil hayvan har­camalarında. Akdeniz akar­yakıtta, Ege ise ev dekoras­yonda lider oldu.” Söz akarya­kıttan açılmışken BP Türkiye ile olan anlaşmasının, BP’nin Türkiye akaryakıt peraken­desi operasyonlarını Petrol Ofisi’ne devretmesinin ar­dından ne olduğu konusunda da bilgi veren Elif Ateşok Şa­tıroğlu, “Şimdi iki ayrı akar­yakıt firması ile görüşmeler yapıyoruz” dedi.

“Black Friday” hikaye bayramlar şahane

Hopi Perakende Raporu 2024’te öne çıkan başlıklar şöyle oldu:

-Yeni müşteri peşinde bütçeler harcandı ama sektöre gerçek katkıyı, harcamasını reel bazda yüzde 73 artıran sadık müşteriler yaptı.

-AVM ziyaretlerinde mağaza gezme oranı yüzde 38 azalsa da müşteri başı harcama reel olarak yüzde 63 arttı.

-Türkiye genelinde giyim ve ayakkabı alışverişi reel bazda 10 puan artışla en çok İstanbul, Ankara ve İzmir’de gerçekleşti.

-Sevgililer Günü’nde alışverişin yüzde 70’i son 3 güne sıkıştı. Alışverişi son ana bırakanlarda liderlik Eskişehir’in oldu.

-Kurban Bayramı ve Babalar Günü en yakın rakibi “Black Friday”e göre müşteriyi daha çok harekete geçirdi; alışveriş yapanların sayısı yüzde 20 daha fazla oldu.

-Malatya, Erzincan ve Erzurum Anneler Günü’nde annesini en çok seyahate götüren iller olurken, Ramazan Bayramında çocuk alışverişine odaklandı.

-Bir milyon müşteri sadece siyah renk giyiyor ve mağazaya girdiğinde kombinini tek reyonda görmek istiyor.