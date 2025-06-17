Daha az mağaza geziyor daha çok harcama yapıyor
Vatandaşın alışverişte temkinli duruşu AVM’lerin ısı haritasına yansıdı. Hopi’nin araştırmasına göre 2024’te gezilen mağaza sayısı düştü. Müşteri başına reel harcama tutarı yüzde 63 arttı. Müşteri daha az gezdi. Karar vererek mağazaya gitti. 2025’te ise 2023 kadar olmasa da AVM’lerde daha uzun zaman geçirmeye başlandı.
Recep ERÇİN
Boyner Grup çatısı altında faaliyet gösteren müşteri teknolojileri şirketi Hopi, “Perakende Raporu 2024”ü açıkladı.
30 farklı sektörden 300’ü aşkın markanın verileri ve 19 milyon müşterinin alışveriş davranışlarının analiz edildiği “Hopi Perakende Raporu 2024”e ilişkin detaylar Hopi CEO’su, Boyner Grup Strateji ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Elif Ateşok Şatıroğlu, Hopi Büyüme ve Veriden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mihrican Ünlü ve Hopi Pazarlama Direktörü Selvi Talipoğlu tarafından paylaşıldı. Buna göre parasal sıkılaşmanın etkilerini göstermeye başladığı 2024 yılında vatandaş daha az mağaza gezer oldu.
Bunun nedenlerinden birinin “Daha çok gezersem daha çok alışveriş yaparak bütçemi aşarım” endişesi olduğu tahmin edildi. Buna karşın karar vererek mağazaya giden vatandaşın harcama tutarı reel bazda 2023’e kıyasla yüzde 63 arttı. Sadık müşteri yüzde 73 daha fazla harcama yaptı. Bu oran 2023’te yüzde 58’di. “İhtiyacım olunca harcayayım, temkinli olayım” diyen müşteri bağlı olduğu markayı tercih etti.
Yeni müşteri kovalayan markalar bocaladı. 2025’te ise müşteri sayısı aynı kalsa da geçen yıla kıyasla gezilen mağaza sayısı yüzde 11 arttı. Fakat hareketlilik henüz 2023’ün gerisinde. Markalar yükselen maliyet ve azalan marjlar yüzünden daha önce ortalama yüzde 45 indirim yaparken bunu yüzde 30’lara çekti fakat müşteri ve dar gruplar özelinde indirimlere ağırlık verdi.
OYAK ile Hopi’lileri ABD borsasına açacak
Hopi’nin 2015’te Boyner Grup çatısı altında sadakat uygulaması olarak kullanıma sunulduğunu ancak zamanla müşteri teknolojileri şirketi haline geldiğini anlatan Elif Ateşok Şatıroğlu, 19 milyon üyeye sahip olduklarını, aktif kullanıcı sayısının 5,3 milyon olduğunu bildirdi.
Kullanıcılara sundukları “Paracık” adı verilen sistem sayesinde bugüne kadar 13 milyar TL’lik fayda sağladıklarını belirten Elif Ateşok Şatıroğlu, “Hopi’nin dünyada örneği yok. Kişiselleştirilmiş teklifler sunuyor. 1500 ayrı parametrede algoritma çalışıyor” dedi. Elif Ateşok Şatıroğlu, yakında OYAK Yatırım ile devreye aldıkları işbirliği sayesinde Hopi üzerinden Amerikan borsalarında parçalı hisse yatırımı imkanı sunacaklarını açıkladı.
Hopi’nin hiçbir şekilde müşteri verisini ne markalarla ne de başka yerle paylaşmadığını vurgulayan Elif Ateşok Şatıroğlu, alışveriş eğilimlerine ilişkin şu bilgileri verdi: “Giyim her zaman önde ama artış olarak teknoloji bir tık daha ileriye gidiyor. Ev dekorasyon ve kozmetik de artıyor. Daha sıkıntılı dönemlerde kozmetikte artış olduğu görülüyor. Kovid’de de bunu yaşadık.
Teknolojide sadakat daha fazla. Bebek-çocuk ve kozmetikte de sadık müşteri oranı yüksek. Marmara Bölgesi araç kiralamada lider. İç Anadolu evcil hayvan harcamalarında. Akdeniz akaryakıtta, Ege ise ev dekorasyonda lider oldu.” Söz akaryakıttan açılmışken BP Türkiye ile olan anlaşmasının, BP’nin Türkiye akaryakıt perakendesi operasyonlarını Petrol Ofisi’ne devretmesinin ardından ne olduğu konusunda da bilgi veren Elif Ateşok Şatıroğlu, “Şimdi iki ayrı akaryakıt firması ile görüşmeler yapıyoruz” dedi.
“Black Friday” hikaye bayramlar şahane
Hopi Perakende Raporu 2024’te öne çıkan başlıklar şöyle oldu:
-Yeni müşteri peşinde bütçeler harcandı ama sektöre gerçek katkıyı, harcamasını reel bazda yüzde 73 artıran sadık müşteriler yaptı.
-AVM ziyaretlerinde mağaza gezme oranı yüzde 38 azalsa da müşteri başı harcama reel olarak yüzde 63 arttı.
-Türkiye genelinde giyim ve ayakkabı alışverişi reel bazda 10 puan artışla en çok İstanbul, Ankara ve İzmir’de gerçekleşti.
-Sevgililer Günü’nde alışverişin yüzde 70’i son 3 güne sıkıştı. Alışverişi son ana bırakanlarda liderlik Eskişehir’in oldu.
-Kurban Bayramı ve Babalar Günü en yakın rakibi “Black Friday”e göre müşteriyi daha çok harekete geçirdi; alışveriş yapanların sayısı yüzde 20 daha fazla oldu.
-Malatya, Erzincan ve Erzurum Anneler Günü’nde annesini en çok seyahate götüren iller olurken, Ramazan Bayramında çocuk alışverişine odaklandı.
-Bir milyon müşteri sadece siyah renk giyiyor ve mağazaya girdiğinde kombinini tek reyonda görmek istiyor.