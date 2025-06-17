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Daha az mağaza geziyor daha çok harcama yapıyor

Vatandaşın alışverişte temkinli duruşu AVM’lerin ısı haritasına yansıdı. Hopi’nin araştırmasına göre 2024’te gezilen mağaza sayısı düştü. Müşteri başına reel harcama tutarı yüzde 63 arttı. Müşteri daha az gezdi. Karar vererek mağazaya gitti. 2025’te ise 2023 kadar olmasa da AVM’lerde daha uzun zaman geçirmeye başlandı.

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Daha az mağaza geziyor daha çok harcama yapıyor
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Recep ERÇİN

Boyner Grup çatısı al­tında faaliyet gösteren müşteri teknolojileri şirketi Hopi, “Perakende Ra­poru 2024”ü açıkladı.

30 farklı sektörden 300’ü aşkın marka­nın verileri ve 19 milyon müş­terinin alışveriş davranışları­nın analiz edildiği “Hopi Pera­kende Raporu 2024”e ilişkin detaylar Hopi CEO’su, Boyner Grup Strateji ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Elif Ateşok Şatıroğlu, Hopi Büyüme ve Veriden Sorumlu Genel Mü­dür Yardımcısı Mihrican Ün­lü ve Hopi Pazarlama Direktö­rü Selvi Talipoğlu tarafından paylaşıldı. Buna göre parasal sıkılaşmanın etkilerini göster­meye başladığı 2024 yılında vatandaş daha az mağaza gezer oldu.

Bunun nedenlerinden bi­rinin “Daha çok gezersem da­ha çok alışveriş yaparak büt­çemi aşarım” endişesi olduğu tahmin edildi. Buna karşın ka­rar vererek mağazaya giden va­tandaşın harcama tutarı reel bazda 2023’e kıyasla yüzde 63 arttı. Sadık müşteri yüzde 73 daha fazla harcama yaptı. Bu oran 2023’te yüzde 58’di. “İh­tiyacım olunca harcayayım, temkinli olayım” diyen müşte­ri bağlı olduğu markayı tercih etti.

Yeni müşteri kovalayan markalar bocaladı. 2025’te ise müşteri sayısı aynı kalsa da ge­çen yıla kıyasla gezilen mağaza sayısı yüzde 11 arttı. Fakat ha­reketlilik henüz 2023’ün geri­sinde. Markalar yükselen ma­liyet ve azalan marjlar yüzün­den daha önce ortalama yüzde 45 indirim yaparken bunu yüz­de 30’lara çekti fakat müşteri ve dar gruplar özelinde indi­rimlere ağırlık verdi.

OYAK ile Hopi’lileri ABD borsasına açacak

Hopi’nin 2015’te Boyner Grup çatısı altında sadakat uygulaması olarak kullanıma sunulduğunu ancak zaman­la müşteri teknolojileri şirke­ti haline geldiğini anlatan Elif Ateşok Şatıroğlu, 19 milyon üyeye sahip olduklarını, aktif kullanıcı sayısının 5,3 milyon olduğunu bildirdi.

Kullanıcı­lara sundukları “Paracık” adı verilen sistem sayesinde bugü­ne kadar 13 milyar TL’lik fay­da sağladıklarını belirten Elif Ateşok Şatıroğlu, “Hopi’nin dünyada örneği yok. Kişisel­leştirilmiş teklifler sunuyor. 1500 ayrı parametrede algorit­ma çalışıyor” dedi. Elif Ateşok Şatıroğlu, yakında OYAK Yatı­rım ile devreye aldıkları işbir­liği sayesinde Hopi üzerinden Amerikan borsalarında parça­lı hisse yatırımı imkanı suna­caklarını açıkladı.

Hopi’nin hiçbir şekilde müş­teri verisini ne markalarla ne de başka yerle paylaşmadığı­nı vurgulayan Elif Ateşok Şa­tıroğlu, alışveriş eğilimlerine ilişkin şu bilgileri verdi: “Gi­yim her zaman önde ama ar­tış olarak teknoloji bir tık daha ileriye gidiyor. Ev de­korasyon ve kozmetik de ar­tıyor. Daha sıkıntılı dönem­lerde kozmetikte artış olduğu görülüyor. Kovid’de de bunu yaşadık.

Teknolojide sada­kat daha fazla. Bebek-çocuk ve kozmetikte de sadık müş­teri oranı yüksek. Marmara Bölgesi araç kiralamada lider. İç Anadolu evcil hayvan har­camalarında. Akdeniz akar­yakıtta, Ege ise ev dekoras­yonda lider oldu.” Söz akarya­kıttan açılmışken BP Türkiye ile olan anlaşmasının, BP’nin Türkiye akaryakıt peraken­desi operasyonlarını Petrol Ofisi’ne devretmesinin ar­dından ne olduğu konusunda da bilgi veren Elif Ateşok Şa­tıroğlu, “Şimdi iki ayrı akar­yakıt firması ile görüşmeler yapıyoruz” dedi.

“Black Friday” hikaye bayramlar şahane

Hopi Perakende Raporu 2024’te öne çıkan başlıklar şöyle oldu:

-Yeni müşteri peşinde bütçeler harcandı ama sektöre gerçek katkıyı, harcamasını reel bazda yüzde 73 artıran sadık müşteriler yaptı.

-AVM ziyaretlerinde mağaza gezme oranı yüzde 38 azalsa da müşteri başı harcama reel olarak yüzde 63 arttı.

-Türkiye genelinde giyim ve ayakkabı alışverişi reel bazda 10 puan artışla en çok İstanbul, Ankara ve İzmir’de gerçekleşti.

-Sevgililer Günü’nde alışverişin yüzde 70’i son 3 güne sıkıştı. Alışverişi son ana bırakanlarda liderlik Eskişehir’in oldu.

-Kurban Bayramı ve Babalar Günü en yakın rakibi “Black Friday”e göre müşteriyi daha çok harekete geçirdi; alışveriş yapanların sayısı yüzde 20 daha fazla oldu.

-Malatya, Erzincan ve Erzurum Anneler Günü’nde annesini en çok seyahate götüren iller olurken, Ramazan Bayramında çocuk alışverişine odaklandı.

-Bir milyon müşteri sadece siyah renk giyiyor ve mağazaya girdiğinde kombinini tek reyonda görmek istiyor.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL