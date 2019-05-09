"Daha fazla aile dostu şirket, daha fazla kurumsal kreş istiyoruz"

09 Mayıs 2019

İş yaşamında cinsiyet dengesini sağlamak amacıyla faaliyetlerini yürüten PWN İstanbul'un Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Satun Olsun "Türkiye'deki ilk 500 şirketin sadece yüzde 5'i kreş hizmeti sunuyor. Annelerin iş hayatına daha hızlı adapte olması ve kadın istihdamının artmasının formüllerinden biri kurumların açacağı kreşlere bağlıdır. Artık daha fazla aile dostu şirketler istiyoruz" dedi.

"Çocuk sahibi olmak kariyer sürecinde engel değil"

Çalışan annelerin iş yaşamındaki devamlılığının sağlanması ve kadınların istihdama katılımı konusunda kreş hizmetinin çok önemli olduğunu anlatan Olsun, "Kadınların iş yaşamına katılımı konusunda atılacak en önemli adımlardan biri de kreş desteği. Ne yazık ki hala işverenlerin bir kısmı için çocuk sahibi kadın çalışanlara ayrımcılık uygulanıyor. Halbuki kadınların kafasında bu tarz bariyerler yok. Çocuk sahibi olmayan kadınların yüzde 95'i belirli bir süre yurt dışında çalışmak isterken, çocuk sahibi olanlarda bu oran yüzde 87'ye geriliyor. Bu durum, çocuk sahibi olmanın kadınların gözünde anlamlı bir bariyer olmadığını gösteriyor." şeklinde konuştu.

KOBİ desteklerinden yararlanma önceliği

TÜSİAD, AÇEV ve PWC tarafından hazırlanan İş ve Özel Yaşam Dengesi Yolunda Çocuk Bakım ve Eğitim Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması Raporu'nun bu anlamda çok önemli öneriler sunduğuna değinen Olsun, "Rapor, kreş yatırımına yönelik mevcut teşviklerin geliştirilmesinin yanı sıra kreş yatırımlarının 6. bölge teşvikleri kapsamına alınmasını, KOBİ desteklerinden kreş girişimcilerinin öncelikli olarak yararlanmasını, kreşlerde çalışanlara yönelik vergi-prim teşvikleri getirilmesini isterken, OSB kreşlerine çocuk başına destek sağlanması, işletmelerin çalışanlarına sağladığı kreş desteklerinin kreş çeki kullanılarak verilmesinin önünün açılması gibi öneriler de sunuyor." ifadelerini kullandı.

500 bin yeni istihdam sağlayacak

Olsun, bu önerilerin hayata geçirilmesinin kadınların iş yaşamına katılımı konusunda önemli faydalar sağlayacağını söyleyerek, "Çocuk bakım hizmetlerinin özel sektör, belediye ve sivil toplum işbirliğiyle yaygınlaştırılması, çocuk bakımı alanında 500 bin yeni istihdam sağlayacağı gibi kadın yeteneklerin iş hayatında kalması için de önemli bir etken olacaktır" diye konuştu.

"Kadın dostu değil, aile dostu yaklaşımı esas"

PWN İstanbul'un da imzacısı olduğu, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ortak girişimi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nde de bu konunun net bir şekilde vurgulandığına değinen Olsun, şunları söyledi:

"Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Kadının Güçlenmesi Prensipleri özel sektörün toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları için tasarlanmış bir araçtır. Kadın ve erkek çalışanların iş-aile dengesini kurmalarına yardımcı olmak adına yeterli izin ve yan haklar sağlamak, bu kapsamda "kadın dostu" değil, "aile dostu" bir yaklaşım belirlemeyi esas alır. Kurumların artık çalışmalarını bu esaslar üzerine kurmaya başladığını ve özelikle kadın çalışanlara yönelik özel destek programları oluşturduklarını görüyoruz. Kreş ve diğer bakım destekleri de bunlardan biri."

150'den fazla çalışanda kreş açmak zorunlu

Kreş açmanın işverenlerce bir zorunluluk olduğunu anlatan Olsun, "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca, 150'den fazla kadın çalışanı bulunan işverenler kreş açmak zorunda. Çocuğunun annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş erkek çalışanlar da 150 kişi hesabında dikkate alınıyor. Kurumların ayrıca çalışma yerlerinden ayrı ve iş yerine en çok 250 metre uzaklıkta emzirme odası kurması zorunlu. Maalesef bu kurallara uyan işveren sayısı hala çok kısıtlı. PWN İstanbul olarak temennimiz ve çalışmalarımız bu alandaki uygulamaların sayısının artması ve kadınların iş yaşamına katılımına daha çok destek olunması" dedi.

Sadece yüzde 13'ü özel programlar sunuyor

PWN İstanbul'un Mercer ile yaptığı Kadın Parladıkça Araştırması'ndaki rakamlara da dikkat çeken Olsun, "Araştırmamıza göre globalde yüzde 41 olan ebeveynlik ya da bakıcı izni ülkemizde yüzde 8 oranında. Kurumların sadece yüzde 13'ü işe dönüş sürecinde çalışanlarına özel programlar sunarak destekliyor. Bu nedenle gidilecek uzun bir yol olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.