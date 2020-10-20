Daha Verimli Satın Almanın Kolay Yolu

20 Ekim 2020

Satın alma ve tedarik süreçlerinin dijitalleşmesi son yıllarda tüm dünyada konuşuluyordu. Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşanan uzaktan çalışma tedbirleri, kısıtlı hareket imkanı ve çeşitli arz kesintileri, sağlık ve gıda başta olmak üzere pek çok sektörü çevrimiçi ihale ve alım sistemine geçmeye teşvik etti.

Bu sürece ayak uydurmak için yeni adımlar atanlar, sadece alım yapan firmalar değil. Tedarikçi firmalar da pandeminin etkisiyle yeni satış fırsatları yakalamak konusunda zorluk yaşamaya başladı. Satın alma ve tedarik profesyonellerini aynı platformda buluşturmak, B2B ticaretin çarklarının dönmeye devam etmesi açısından kritik bir öneme sahip.

Daha verimli ve sürdürülebilir bir satın alma planı uygulayabilmek, zor zamanlardan daha az sorunla çıkmak için dijital platfomlar pek çok avantaj sunuyor.

Bu platformlardan biri; Taahhut.com.

E-ihale ve e-satınalma işlemlerinin kolay ve hızlı bir şekilde sonuçlandırıldığı dijital bir pazar yeri olarak kurulan Taahhut.com, her sektörden ve her ölçekte firmanın kayıt olabileceği bir portal.

Yeni Nesil Satın Alma Neler Sunuyor?

Yeni nesil satın alma ve ticaret portalı olarak hayata geçirilen Taahhut.com, benzer elektronik ihale portallarına göre bazı avantajlar sunuyor.

Dikkat çeken avantajlarından biri; ilk yatırım maliyeti olmadan ve hiçbir entegrasyona ihtiyaç duymadan kayıt olunarak kolayca kullanılabilmesi. İhale ve alım süreçleri firma tarafından dijitale taşınırken zaman ve maliyet kaybına neden olabilecek IT departmanı desteği gibi fazladan iş yüküne yol açmıyor.

Taahhut.com’un verimli satın almayı destekleyen bir başka özelliği, “Fiyat Dışı Unsurlar (FDU)” belirleyebilmeyi sağlayan teknolojik altyapı. Fiyat Dışı Unsurlar (FDU) sürdürülebilir maliyet tasarrufu için fiyat dışında da çeşitli değerlendirme kriterleri belirlemek ve karar alırken bu kriterlere göre yorum yaparak, firmanın finansal hedefleriyle uyumlu, daha doğru kararlar almak için kullanılabilecek bir sistem.

Taahhut.com üzerinden e-ihale düzenlenirken, işveren (alıcı) firma, stratejik satın alma planıyla uyumlu olacak şekilde belirlenen toplam sahip olma maliyeti (TCO), ürün kalitesi, sertifikalar, referanslar, avans miktarı, ödeme vadesi vb. gibi pek çok unsur çerçevesinde raporlara ulaşılabilir ve doğru satın alma kararı, hızlı bir şekilde alınabilir.

Satın alma süreci, diğer sorumlulukların yanı sıra çok sayıda belge, müzakere, pazarlık süreçleri ve teklif tartışmalarını içeren oldukça zorlu bir süreç. Verimsizliğe neden olabilecek zaman kayıplarının minimuma indirilmesi gerekir. Satın alma ve tedarik süreçlerinin dijitalleşmesi, bu süreci çok daha kolay takip edilebilir, ölçülebilir ve kurumsal hafızada saklanabilir hale getirerek herhangi bir ölçekte veya sektörden bir şirket için sürdürülebilir maliyet tasarrufu anlamına geliyor.

Taahhut.com kolay kayıt, ücretsiz üyelik ve kullanıcı dostu tasarımı sayesinde satın alma ve tedarik uzmanları tarafından rahatça tercih edilebilir.

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