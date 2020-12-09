Daikin, 2021'de Türkiye'ye 53 milyon dolar yatırım yapacak

Daikin Türkiye Üst Yöneticisi Hasan Önder, gelecek yıl Türkiye'ye 53 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını bildirdi. Önder, yaptığı açıklamada, klima ve kombi üretim kapasitelerini artırmak amacıyla çeşitli yatırımlar gerçekleştireceklerini söyledi.

Bu kapsamda split klima üretimini artırmak için yeni hat kuracaklarını kaydeden Önder, "Buradan gelecek kapasite artışıyla ihracatımızı 100 milyon dolar artıracağız. Ayrıca, Türkiye'de ilk kez bizim kuracağımız VRV denilen çoklu merkezi klima yatırımını hayata geçiriyoruz. Yılda 50 bin adet üretmeyi planlıyoruz, bunun 40 binini ihraç edeceğiz." diye konuştu.

Önder, bu yatırımla şirketin ihracat artışının süreceğini ifade ederek, "2021'de Türkiye'de toplamda 53 milyon dolarlık yatırımı hayata geçireceğiz. Böylece, toplam ihracatımızı 430 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yatırım Japonya'nın Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin bir göstergesi ve Daikin'in Türkiye pazarına girdiğinden bu yana gerçekleştireceği en büyük miktar olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımlarla birlikte istihdam artışına da gideceklerini söyleyen Önder, 1400 kişilik istihdamın gelecek yıl 2 bin 100'e çıkacağını belirtti.

Salgında ev konforu ön plana çıktı

Önder, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kombi ve klima pazarını etkilediğini ve tedarik zincirindeki yavaşlamadan dolayı bazı aksamalar yaşandığını anlattı.

Büyük bir daralma beklemelerine rağmen son 3 ayı geçen yılın aynı dönemine göre daha iyi geçirdiklerini belirten Önder, "Salgında ev konforu daha fazla ön plana çıktı. Ertelenmiş talebin etkisiyle beklediğimiz şekilde bir daralma yaşamadık." dedi.

Doğal gazda tasarruf yöntemlerine de değinen Önder, termostatın oda sıcaklığının 22 derece olacak şekilde ayarlanmasıyla yüzde 30'a yakın tasarruf yapılabileceğini anlattı.

Önder, ısı yalıtımı sayesinde de doğal gaz faturasında yüzde 40'a varan tasarruf miktarına ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.