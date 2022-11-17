Daikin, Hendek’teki Ar-Ge merkezini büyütüyor

Daikin, Türkiye’deki yatırımlarına devam ediyor. Hendek’teki fabrikasında yeni bir Ar-Ge merkezi inşa etmek için gerekli çalışmaları tamamlayan Daikin, 2023 yılının Nisan ayında yeni Ar-Ge merkezi binasının yapımına başlayacak. Şu anda 2 bin 700 metrekarelik bir alanda çalışmalarını sürdüren mevcut Ar-Ge merkezi, yeni yatırımla birlikte 6 bin metrekarelik bir büyüklüğe ulaşacak. 2024 yılı Nisan ayında devreye alınması planlanan yeni Ar-Ge merkezi binasının yatırım bedeli ise 3,5 milyon euro olarak belirlendi.

2023 yılı Nisan ayında inşasına başlanacak olan yeni Ar-Ge merkezi binası 4 bin 500 metrekare olarak tasarlandı. Mevcut Ar-Ge merkezi binasının bin 200 metrekarelik kısmı yeni yapılacak binaya taşınacak. Böylece potansiyel büyümenin getireceği yeni montaj ve Ar-Ge alanı ihtiyacı karşılanmış olacak. Ar-Ge çalışanlarının ofis alanını iyileştirecek olan yeni bina aynı zamanda potansiyel büyüme doğrultusunda hem üretim hem Ar-Ge alanındaki istihdam artışına da yanıt verecek. Merkezde bugüne kadar Türkiye, Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve CIS ülkeleri için bireysel veya merkezi sistemlere yönelik split klimalar, doğalgazlı kazan ve kombiler, kanal ve kaset tipi fancoiller ile klima santralleri geliştirildi.