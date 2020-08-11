Daikin, mağaza deneyimini online’a taşıdı

11 Ağustos 2020

MEHMET HANİFİ GÜLEL

Müşterilere rezervasyon ile hizmet verdiklerini ileten Daikin Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Tuncer Gülsaran, “Müşteriler evlerinden görüntülü arayarak mağazaya gelmiş gibi sorularını sorabiliyor, ürünleri inceleyebiliyor, hatta satın alma yapabiliyorlar” dedi. 1924’ten bu yana iklimlendirme alanında globalde faaliyet gösterdiklerini belirten Gülsaran, klimaların doğaya etkisini minimize eden R32 gazının kullanımına ilişkin de bilgi verdi. Gülsaran, “ R32 ile kullandığımız cihazların karbon izleri de, enerji sarfiyatı da R410A’ya göre daha düşük. Bu şekilde R32’nin kullanıldığı cihazların verimliliği de pozitif yönde artmış oluyor. Aynı şekilde ısıtma ürünlerinde de yapay zeka teknolojisi ile elektrik ve doğalgaz ile çalışan hibrit ısı pompalarının da mucidiyiz” diye konuştu.

Süpermarket ve online satışlar arttı

Türkiye’nin de aralarında yer aldığı 100’den fazla ülkede üretim tesisleri ile faaliyet gösterdiklerini aktaran Gülsaran, “Global ciromuz 24 milyar doları buluyor. Türkiye’de sektörde ürün gamı en geniş olan markasıyız. Bu yıl COVID-19 nedeniyle tüm pazarlarda bir daralma oldu. Ancak daralmanın aksine gelişen iki önemli pazardan birincisi süpermarket zincirleri, ikincisi de online satışlar oldu” ifadesini kullandı.

Bakterileri yok eden ürün geliştirdi

Özellikle salgın döneminde klima kullanımı ilgili bilgi kirliliğin yaşandığını dile getiren Gülsaran, “İnsanlar evlerinde klima açmaktan çekinir oldu. Biz de tüketicileri doğru bilgilendirmek ve sağlıklı bir ortam için ‘doğru hava hareketi’ni başlattık. Artık tüketiciler taze hava ile çalışabilen, filtre özellikleri açısından etkili ürünlere yöneliyor. Dolayısıyla COVID-19 ile virüsleri yok eden cihazlar tercih edilme oranı yükseldi. Daikin’in patentli hava temizleme teknolojisi flash streamer filtreleme özelliği ile polen, küf, bakteri yok edebilen özelliklere sahip bir ürün havayı yüzde 99,9 oranında temizliyor. Dünyada ilk ve tek olan ‘flash streamer’ teknolojisi, ürettiği yüksek hızlı elektronlar sayesinde havanın içinde bulunan zararlı partikülleri ayrıştırarak iç ortam havasını temizliyor. Bizim Shira Plus ve Ururu Sarara klimalarımızda bu teknoloji mevcut. Ayrıca Ururu Sarara dünyada nem alıp nem verebilen tek klima” şeklinde konuştu.