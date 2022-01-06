Daikin Türkiye, 2021 için 5 milyar TL ciro öngörüyor

Çevrimiçi düzenlenen toplantıda şirketlerinin 2021 yılı performansına ve gelecek hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunan Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, Türkiye’de pazara girdiklerinde 220 milyon TL olan cirolarının bugün 5 milyar TL'ye ulaştığına dikkat çekti.

Yatırımlara son hızla devam ettiklerini belirten Önder, geçen yıla kadar 101 milyon dolar tutarında fabrika yatırımı yaptıklarını, 2021'de fabrika için 53 milyon dolarlık ek yatırım gerçekleştirdiklerini aktardı.

Önder, 105 bin metrekare kurulu alana sahip üretim tesisine, geçen yıl 58 bin metrekare daha eklediklerini aktararak, "Toplam fabrika yatırımlarımızın bedeli 154 milyon dolara ulaştı. Tabii bu, ciroyu da etkiliyor. 2020 ciromuz 2 milyar 836 milyon TL oldu. 2021 yılını 5 milyar TL'nin üstünde kapatacağımızı düşünüyoruz. Euro bazlı değerlendirdiğimizde de 2020 yılını 334 milyon euro ile kapatmıştık. Bu yılı da 414 milyon euro ile kapatmayı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ürün satmaktan çok tedarik sıkıntısı yaşanıyor"

2025 yılında 750 milyon euro ciroya ulaşmayı hedeflediklerini bildiren Önder, şunları söyledi: “Bunun 420 milyon eurosunun ihracattan gelmesini hedefliyoruz. Katma değer yaratmaya devam edeceğiz. Döviz dalgalanmaları var, yüksek enflasyon olacağını düşünüyoruz ama 2-3 ay içinde durulacaktır. Tüm dünyada enflasyonist baskı var. Bunun en ciddi etkisi ise tedarik, hammadde ve lojistik fiyatlarındaki artış. Şu anda ürün satmaktan çok tedarik sıkıntısı yaşanıyor. Önümüzdeki 1-2 yıl için aynı şekilde devam edecek ancak yeni açılacak fabrikalarla bu sorunlar çözülecek. Daikin Türkiye olarak daha planlı gittik ve tedarik ile ilgili tedbirler aldık. Farklı bölgelerden tedariklerimizi karşıladığımız için tedarik zincirimizde bir kırılma yaşanmadı. Bu zincirdeki kırılmayı önceden öngördüğümüz için stoklu çalıştık."

Kombilerde üst, klimalarda ise orta segment ürünlere yönelim olduğunu da aktaran Önder, “Artan villa ve müstakil ev talebinin ısı pompası satışlarını da artıracağını öngörüyoruz. Pandemiyle birlikte doğru iç ortam havası için hava temizleme cihazları alanında da artış var ve bunun daha da büyümesi öngörülüyor.” dedi.