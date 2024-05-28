Daikin Türkiye, Enerji Verimliliği Kaizen Projeleri ile enerji tasarrufu sağlıyor

Kaizen yaklaşımı ile faaliyetlerini sürekli iyileştirmeyi amaçlayan Daikin Türkiye, Hendek Üretim Tesisi’nde gerçekleştirdiği Enerji Verimliliği Kaizen Projeleri sayesinde 2022 yılı içerisinde 506 bin 802 kWh enerji tasarrufu gerçekleştirdi.

Bu tasarruf 148,95 tCO2e emisyon azaltımı ve 5 bin 929 ağacın kurtarılması anlamına geliyor. Tüm üretim ve yönetim süreçlerini sürdürülebilirlik politikaları üzerine geliştiren Daikin, ürünlerinde çevre dostu R-32 soğutucu akışkan kullanıyor.

Bu yönde yaptığı sürdürülebilirlik çalışmalarını şirket ikincisini yayımladığı 2023 Sürdürülebilirlik Raporu ile paylaştı. Raporda şirket, BM’nin Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam, Erişilebilir ve Temiz Enerji, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, Sorumlu Üretim ve Tüketim ile İklim Eylemi başlıklı sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yaptığı çalışmaları anlattı.

“Sürdürülebilirlik sürekli gelişim gerektiriyor”

Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, ilk sürdürülebilirlik raporunu paylaştıkları günden bu yana iç çabaların ötesinde, yerel topluluklarla da aktif bir iletişim gerçekleştirdiklerine ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla işbirlikleri geliştirerek sosyal sorunları ele aldıklarına dikkat çekti. Sürdürülebilirlik yolculuğunun sürekli bir gelişim gerektirdiğinin altını çizen Önder “Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak, atığı en aza indirmek ve kaynak kullanımını optimize etmek için yenilikçi yollar keşfetmek üzerine odaklanacağız” dedi.

Elektriğin yüzde 90’ını güneş enerjisinden karşılayacak

Sürdürülebilirlik çalışmalarının yansımaları Hendek Üretim Tesisi’ne yansıdı. Tesiste kurulan Güneş Enerji Santrali (GES) ile raporun odaklandığı dönem içinde üretim faaliyetlerinde kullanılan elektriğin yüzde 68’inin güneş üretildiği belirtildi. Raporda yeni dönem hedefleri arasında Temmuz 2023 itibarıyla tesis bünyesinde devreye alınacak ilave GES ile bu oranın yüzde 90’a ulaşacağı ifade edildi.

Ayrıca, bu yıl içinde kurulacak arazi GES ile de ofis ve satış noktalarında kullanılan elektrik enerjisinin yüzde 100’ü güneş enerjisinden sağlanacağı bilgisi rapora yansıdı. Atık yönetimi farkındalığı ve bu bilinçle hareket eden Daikin Türkiye, geri dönüşüm, kaynağında azaltma ve güvenli bertaraf yöntemleri gibi sorumlu uygulamaları teşvik etti.

Enerji verimliliği ile yaklaşık 5 bin 929 ağaç kurtarıldı

Dünyanın sürdürülebilir ve sağlıklı bir geleceğe sahip olması hedefiyle çalışan Daikin Türkiye; Genel Merkez, Akademi ve Hendek olmak üzere bütün lokasyonlarında Sıfır Atık Belgesini tamamladı. Sorumlu bir atık yönetimi modeli izlemeyi amaçlayan şirket, 4,5 ton değerlendirilebilir atığı geri kazandırdı.

Bu sayede şirket, 15 bin 681kWh enerji tasarrufu sağladı. Kaizen yaklaşımı ile faaliyetlerini sürekli iyileştirmeyi amaçlayan Daikin Türkiye, Hendek Üretim Tesisi’nde 2022 mali yıl döneminde (FY22) sürdürülebilirlik (Enerji Verimliliği ve Çevre) kategorisinde 14 proje başlattı. Gerçekleştirilen 9 adet Enerji Verimliliği Kaizen projeleri sayesinde 2022 yılı içerisinde 506 bin 802 kWh enerji tasarrufu gerçekleştirildi.

Bu tasarruf 148,95 tCO2e emisyon azaltımına ve yaklaşık 5 bin 929 ağacın kurtarılması anlamına geliyor. Daikin Global’in sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda çalışan Daikin Türkiye, ilk sürdürülebilirlik raporunda paylaştığı bilgilere göre, 2020 yılı için yurt dışından temin edilen 36 farklı parçada yerlileştirme projesi yürütmüştü. 2023 Sürdürülebilirlik Raporu’na göre 2021 ve 2022 mali yıl (FY21-FY22) dönemi içerisinde toplamda 13 tedarikçi ile 80 parça yerlileştirildi ve 2022 mali yıl (FY22) döneminde toplamda yüzde 30 maliyet avantajı sağlandı.