Daikin Türkiye, ihracatını yüzde 55’e çıkaracak

01 Temmuz 2019

Sektör ihracatında Türkiye birincisi olduklarını kaydeden Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, 2019’un ikinci yarısında merkezi sistemler ve VRV yatırımları yapacaklarının bilgisini verdi. Bu yatırımla pazarı genişleterek bütün Ortadoğu’ya Türkiye’den ürün göndermeyi hedeflediklerini ifade eden Önder, “Ortadoğu, bu ürünleri şu anda Belçika’dan alıyor. Kombideki hat sayımızı bir tane daha artıracağız. Kombi hattımızın kapasitesini yüzde 50 artırmayı planlıyoruz. Bu alanda ihracat potansiyeli çok yüksek, ciddi talep var. Özellikle Çin pazarından çok yüklü bir talep bekliyoruz. İhracat oranımızı önümüzdeki yıl yüzde 55’e getirmeye çalışacağız” dedi.

Daikin Türkiye’nin 2011 yılında 202 milyon TL olan cirosunu 2018 yılında 1.7 milyar TL’ye çıkararak yedi yılda 8.5 kat büyüdüklerini vurgulayan Hasan Önder, ekonomik dalgalanmalarla zorlu geçen 2018 yılında yüzde 33 büyüme kaydettiklerini söyledi. Bu artışın sürekli kapasite artışı, yeni ürün yatırımı ve pazar büyümesi ile gerçekleştiğini kaydeden Önder, “İhracatımız bu yıl yaklaşık 50 milyon dolar daha arttı ve bu kapsamda yaklaşık 200 milyon dolar hedefimize yaklaştık” diye konuştu.

Türkiye dışında Türk cumhuriyetleri ve Kuzey Irak’ın da 2011’den beri Daikin Türkiye’ye bağlı olduğunu anlatan Hasan Önder, “Oralarda ektiğimiz tohumlar yavaş yavaş yeşermeye başladı. Bir ülke krize girerken diğeri çıkıyor. Tek yere bağımlı olunduğunda sıkıntı yaşanabiliyor. Farklı yerlere dağılınca, bir yerde sorun yaşarken başka bir yerde büyümeye başlıyorsun. Öte yandan Türkiye de çok küçülmedi. ÖTV’nin kaldırılmasının da olumlu etkisi oldu. Bu gelişmeler birbirini dengeledi, ihracatımızı da biraz artırınca büyümeyi yakaladık. Önümüzdeki iki yılda 150 milyon TL’nin üzerinde yatırım yapacağız. Hedef pazarımız ise Çin. Bu yıl ciromuzda da yüzde 30’luk artış bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Ar-Ge, inovasyon ve teknolojiyle iklimlendirme sektörüne yön verdiklerini belirten Hasan Önder, Daikin’in Japonya ve ABD’de çok büyük iki teknoloji merkezinin bulunduğunu dile getirdi.

Daikin’in Japonya’daki Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde 300 milyon dolarlık yatırım yaptığını dile getiren Önder, şöyle devam etti: “Sadece Ar-Ge ekibinde toplam 2 bine yakın mühendis çalışıyor. Ar-Ge merkezimizde yürüttüğümüz çalışmaların bir sonucu olarak bugün CERN’de bile Daikin’in yüksek teknolojili ürünleri kullanılıyor. Yıllık ortalama bin 300 civarında patent yayınlıyoruz. Bütçemizin önemli bir bölümünü Ar-Ge ve inovasyona ayırıyoruz.”

“R32 gazı ile dünyada yeni bir gelişmeye imza attık”

Daikin’in Ar-Ge çalışmalarının temelini; ürünlerin iyileştirilmesinin yanı sıra çevreye en az zarar veren özelliklere ulaştırılmasının oluşturduğunı vurgulayan Hasan Önder, bu amaçla R32 adı verilen yeni nesil gaz kullanımına geçerek, tüm dünyada yeni bir gelişmeye imza attıklarını kaydetti.

Reform 32 olarak adlandırılan bu soğutucu akışkan ile klimaların enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmanın ve sistemlerin küresel ısınma etkilerini en aza indirmenin mümkün olduğunu söyleyen Önder, “Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de Reform 32 soğutucu akışkanı içeren ilk split klimaları biz piyasaya sunduk ve bunun yaygınlaşması için çalışıyoruz. Bu amaçla 93 adet patentimizi ücretsiz olarak sektörün kullanımına açtık” dedi.

Madoka, 2018 IF Tasarım Ödülü’ne sahip

Enerji verimliliğini optimize ederken kullanıcı konforunu en üst seviyeye çıkarmanın, tasarımı teknolojiyle birleştirmenin de büyük önem taşıdığını ifade eden Hasan Önder, “2018 IF Tasarım Ödülü’ne sahip yeni premium tasarımlı kullanıcı dostu Madoka kumandalarının pürüzsüz çizgileri, mavi (Daikin Eye) dairesel ekranı ile şık bir görünüm sağlıyor. Madoka, Japonca’da çember anlamına geliyor. Ürün sade, çember şeklindeki mavi aydınlatmasıyla hem dünyaca ünlü Japon markası Daikin’e hem de tasarımda yalınlık felsefesine odaklı Zen kültürüne gönderme yapıyor. 85 x 85 mm ölçülerine sahip olan Madoka kumanda, kompakt yapısıyla elektrik düğmesi ölçülerine uygunluk sağlıyor” açıklamasında bulundu.

Mat beyaz, metalik ve mat siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle bulunduğu yere uyum sağlayan Madoka’nın bu özelliğiyle iç mekan tasarımında avantaj yarattığını dile getiren Önder, şunları kaydetti: “Kullanıcı deneyiminin artırılmasına odaklanan Madoka, modern iklimlendirme kontrol gereksinimlerini karşılama sırasında kullanıcıya daha fazla kolaylık, erişilebilirlik ve esneklik alanı açıyor. Kumanda, açma/kapama düğmesi dışında tümüyle dokunmatik kontrol sağlıyor.”

“Tüm split klima ürün gamımızı, R32 soğutucu akışkanlı hale getireceğiz”

İklimlendirme sektöründe yakın gelecekte daha fazla görünmesi beklenen hibrit cihazlara da yatırım yaptıklarının altını çizen Hasan Önder, “Biz daha bugünden A+++ hibrit teknolojiye sahip ısı pompaları satışı yapabiliyoruz. Geleceğin ihtiyaçlarını bugünden analiz ederek, buna göre yenilikçi ürünler geliştiren bir firma olduğumuz için de sektörümüzde her zaman öncü olarak anılıyoruz. 2018 yılında fabrikamızdaki yeni yatırımla R32’li klimaların Türkiye’de üretimine başlamıştık. 2019 yılında tüm split klima ürün gamımızı da R32 soğutucu akışkanlı hale getireceğiz” dedi.