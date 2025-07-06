Daikin Türkiye, iklimlendirme sektörünün ihracat şampiyonu oldu

Globalde 100 yılı aşkın tecrübesiyle faaliyet gösteren Daikin Türkiye, ihracattaki istikrarlı yükselişini Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) “32. Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni”nde aldığı önemli ödülle taçlandırdı. 2024 finansal yılında 400 milyon Euro ihracat geliri elde eden Daikin Türkiye, “İklimlendirme Sanayii Sektör Şampiyonu” seçilerek sektördeki liderliğini pekiştirdi.

Yurt içindeki güçlü yapılanmasıyla da dikkat çeken Daikin Türkiye, Sakarya Hendek’teki üretim tesisi, 4 bölge müdürlüğü, 2 bin 314 satış noktası ve yaygın servis ağı ile Türkiye'nin dört bir yanına hizmet sunuyor. Aynı zamanda Doğu Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve CIS ülkeleri için teknoloji ve lojistik üssü konumunda yer almanın gururunu yaşıyor.

Ar-Ge yatırımlarının gücü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların katılımıyla İstanbul’da gerçekleşen TİM’in 32. Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni sonrası Daikin Türkiye Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Hasan Önder, başarının arkasındaki faktörleri şu sözlerle değerlendirdi:

“İhracattaki sürdürülebilir başarımızın temelinde Ar-Ge yatırımlarımız, yerli üretim gücümüz ve Türk mühendisliğine olan güvenimiz var. Sadece ürün değil; kalite, güven, çevre duyarlılığı ve dijitalleşme vizyonumuzu da dünyaya taşıyoruz. 2024 yılında attığımız en kritik adımlardan biri, Daikin Grubu içinde Avrupa’ya ihraç edilen tüm fancoil cihazlarının tek üretim merkezi konumuna gelmemiz oldu. Bu, hem Türkiye'nin üretim potansiyeline olan güvenin göstergesi hem de yerli mühendisliğimizin geldiği noktanın somut bir yansımasıdır. Hedefimiz, 2025 yılında da çift haneli büyümeyi sürdürmek ve ihracat liderliğimizi daha da güçlendirmek” dedi.

Yerel güç, global vizyon

Daikin Türkiye, 2011 yılından bu yana Türkiye’de doğrudan yatırımcı olarak faaliyet gösteriyor. Sakarya Hendek’te 163 bin metrekarelik alanda kurulu modern üretim tesisinde; split klima, fancoil, klima santrali, kombi ve VRV sistemleri gibi pek çok ürün grubunu yüksek kalite standartlarında üretip başta Doğu Avrupa olmak üzere Kuzey Afrika ve CIS ülkelerine ihraç ediyor.