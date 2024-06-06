Daikin Türkiye'nin hedefi yüzde 15 büyümek

Sevilay ÇOBAN

Türkiye’de 13 yıldır doğrudan yatırımcı olarak faaliyet gösteren Daikin, 2023 mali yılına (1 Nisan 2023 – 31 Mart 2024) ilişkin sonuçlarını paylaştı. Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, “Daikin Türkiye olarak 2023 mali yılını çok başarılı sonuçlarla kapattık.

Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığımızdan bu yana, TL bazında 35 kat büyüyerek ciromuzu rekor seviyeye taşıdık. Bu başarımızın arkasında insan kaynakları geliştirme kabiliyetlerimiz, Türk insanının başarısı, azmi ve müşteri deneyimini en üst seviyeye taşımak isteyen çalışma arkadaşlarımızın önceliği bulunuyor” dedi.

Split klimada ihracat lideri

Daikin Türkiye’nin 2023'te 350 milyon euro ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden Önder, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) tarafından verilen “2023 İhracatın Liderleri” ödüllerinde, “En Çok Split Klima İhracatı Yapan Firma” kategorisinde bu yıl da birinci olduklarını kaydetti. Önder, enerji verimliliği proje geliştirme süreçlerine bağlı olarak otomasyon ve uzaktan izleme sistemi satışına daha fazla odaklanmayı planladıklarını söyledi.

Tüm dünyada yeni bir pandemi dalgası endişesinin hâkim olduğunu kaydeden Önder, enflasyonist ortama rağmen ekonominin düzelme emareleri gösterdiğini belirtti. Bu düzelmenin kısa vadede sonuca ulaşmasının mümkün görmediğinin altını çizen Önder, şöyle konuştu; “Hammadde fiyatları artışa devam ederken bu da bitmiş ürünün fiyatını etkileyecek. Bunu yanı sıra satışlarda da artış söz konusu.

Bunun nedeni bugün alacağı ürünün fiyatının 2 ay sonra yükseleceği düşüncesi, yani kıtlık psikolojisi de diyebiliriz. Fiyatlar ise enflasyon oranında yükseliyor. Yurt dışında da enflasyonun son dönemde artması dolar bazında da fiyatları yukarı çekti. Ürün fiyat artışı 2 katına çıktı. Klima artık lüks olmaktan çıkıp bir ihtiyaç haline geldi. Biz de sene sonuna kadar %10-15 arası bir büyüme bekliyoruz.”

“Yeni ürünle 2025 hedefini aşacağız”

Önder, 2025 yılına ilişkin koydukları hedeflerini aşacaklarını belirterek, “2025 için 755 milyon euro ciro, 420 milyon euro da ihracat hedefi koymuştuk. Bu hedefleri aşacağımızı söyleyebilirim. Yeni VRV üretimine başlandı. Bu da 100- 150 milyon euro ekstra katkı sağlayacak. Merkezi sistem olarak kullanılan yeni bir ürün üretiyoruz. Onun da Ortadoğu’ya satışı olacak. Daha önce Avrupa’dan alıyorlardı” dedi.

“Afrika ‘da klima ihtiyacı 3 kat artacak”

Önder, sorumlu olduğu Afrika ve Orta Doğu bölgesindeki ekonomik ve sanayileşme anlamındaki büyümeden söz ederek, “Afrika’nın yükselişi çok yakın. O bölgeye yapılan yatırımlarda artış söz konusu. Hindistan ‘da keza aynı şekilde yatırım çekiyor.

Herkesin gözü oralarda. 2030 yılında bölgenin klima ihtiyacının 3 kat artacağını öngörüyoruz. Yakın zamanda Daikin, Umman’da bir şirket satın alması gerçekleştirilecek. Fas’ta yeni bir şirket kurulması söz konusu. Nijerya ve Cezayir de yine bu büyüme alanı içerisinde yer alıyor. Bölgenin ihtiyacının karşılanması için Suudi Arabistan’da da soğutma grubu yatırımıyla yerinde üretim yapılacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye hidrojende sınıf atlatacağız

Başta İngiltere olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin ‘yeşil hidrojen’ kullanımı için yoğun çalışmalar yaptığına dikkati çeken Önder, bu bağlamda doğalgaz hatlarına %20 oranında ‘yeşil hidrojen’in teşvik edildiğini söyleyerek hem kombi hem de soğutma ürünlerinin bir arada olduğu ısı pompalarının ilerleyen dönemde daha da yaygınlaşacağının altını çizdi. Önder, şöyle devam etti: “Nisan 2022’de Türkiye’nin hidrojen vadisi ve en büyük kapasiteli ilk yerli yeşil hidrojen tesisi için ilk adım atıldı.

Bu projelerle Türkiye’ye hidrojende sınıf atlatmak amaçlanıyor. Ülkemizde hidrojene geçiş konusunda GAZBİR-GAZMER proje yürütücüsü olarak EPDKETKB’in destekleri ile CleanGaz projesini yürütüyor. Amaç 2053’e giden yolda önce %20, sonra %100 doğalgaz taşıma hatlarına hidrojen enjekte etmek. Biz de iklimlendirme sektörünün öncüsü bir marka olarak; bu konuda uzun süredir çalışıyoruz.”

“Enerjimizin %100’ü yenilenebilirden"

2050 yılına kadar sıfır enerji hedefi ile ilerlediklerini anlatan Önder, çatı üstü Güneş Enerji Santrallerinde üretilen 5,8 megavat olan kurulu güce 2 megavat daha eklediklerini belirterek, toplamda 8 megavata ulaştıklarını dile getirdi. Önder, “Dışarıdan satın aldığımız ve kullanımımızın yüzde 15’ni oluşturan kısmı da yine yenilenebilir kaynaklardan elde ediliyor. Yani enerjimizin yüzde 100’ünü yenilenebilir kaynaklar temin ediyoruz. Bu anlamda çevresel ayak izi bırakmıyoruz” ifadelerini kullandı.