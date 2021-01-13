Daikin'den 53 milyon dolarlık 5 yatırım

İklimlendirme sektörünün global oyuncularından biri olan Daikin, 2011'de Airfel’i satın alarak üretime de girdiği Türkiye pazarında yatırımlarını sürdürüyor. Şirket, toplam 53 milyon dolarlık 5 ayrı yatırımla, bir yandan ihracata yönelik split klima üretimini artıracak, diğer yandan Türkiye’de merkezi iklimlendirme sistemi üretimine başlayacak.

Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, split klima üretiminde yeni hat yatırımının ihracata 100 milyon dolarlık katkı sağlayacağını belirtti. VRV adı verilen iklimlendirme sistemleri üretimi için de hazırlık yaptıklarını söyleyen Önder, ağırlıklı olarak Avrupa’ya yönelik yapılacak üretimin ihracata katkısının ise 100 milyon Euro olacağını açıkladı.

24 milyar dolarlık şirket

İklimlendirme sektöründe 1924 yılından bu yana, ısıtma, soğutma, havalandırma ve sektörel kimyasal gibi alanlarda hizmet veren Daikin’in, Türkiye’nin de dahil olduğu 100’den fazla ülkede üretim tesisi bulunuyor. Ana şirketin cirosunun 24 milyar doları bulduğunu belirten Önder, iklimlendirme sektöründe Türkiye’nin ürün gamı en geniş olan markası olduklarını bildirdi. Daikin’in sadece iklimlendirme ürünleri üreten ve satan bir firma olmadığını dile getiren Önder, inovasyon ve teknoloji firması olarak sürekli ürünlerinde geliştirmeler yaptıklarını aktardı. Isıtma ünitelerinde fosil yakıt kullanımını minimize etmek için ısı pompaları geliştirdiklerini söyleyen Önder, COVID-19 döneminde taze havanın öneminin daha fazla ortaya çıktığını kaydederek, “Daikin teknolojileri, bir ortamın ısıtma ve soğutmasının dışında nem oranı, taze hava oranı ve alerjen, polen, küf gibi rahatsızlık veren etmenleri minimize eden teknolojilerin de mucididir” dedi.

Geniş satış ağı var

Türkiye’de daha önce distribütörler aracılığıyla hizmet verirken, 2011’de Airfel’in bünyeye katılmasıyla Daikin Türkiye’nin kurulduğu bilgisini veren Hasan Önder, bugün Türkiye’de 7 bölge müdürlüğü, 370 bayi, 500 satış noktası ve 500’ün üzerinde yetkili servisi ile ülke genelinde hizmet verildiğini bildirdi.

Split klimada en fazla ihracat yapan şirket

Sakarya’daki üretim tesisinde yapılan üretimin 44 ülkeye ihraç edildiğinin altını çizen Önder, ihracatın 200 milyon dolar seviyelerine ulaştığını, son üç yıldır Türkiye’de en çok split klima ihracatı yapan firma olduklarını aktardı. Önder, Daikin Türkiye olarak; Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Tacikistan, Gürcistan, Moğolistan, Kuzey Irak ve Kuzey Kıbrıs pazarlarından da sorumlu olduklarını söyledi. 2021’in büyük bir yatırım yılı olacağına değinen Hasan Önder, Daikin’in Türkiye’ye girişinden bu yana en büyük yatırımı bu dönemde yapacağını, bunun da pandemiye rağmen Japonya’nın Türkiye ekonomisine olan güvenini gösterdiğini dile getirdi. Toplam 53 milyon dolarlık 5 yatırım yapacaklarını ifade eden Önder, split klima üretiminde yeni hat yatırımının ihracata 100 milyon dolarlık katkı sağlayacağını belirtti. VRV adı verilen iklimlendirme sistemleri üretimi için de hazırlık yaptıklarını söyleyen Önder, ağırlıklı olarak Avrupa’ya yönelik yapılacak üretimin ihracata katkısının ise 100 milyon Euro olacağını açıkladı. Önder, ürünlerin lojistik avantaj ve kolay yönetilebilirlik açısından Ortadoğu ve Afrika (MEA) bölgesine Türkiye’den gideceği bilgisini verdi.