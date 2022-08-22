Daikin'den 5,5 milyar lira ciro

Doğrudan yatırımcı olarak Türkiye’de Temmuz 2011’de faaliyet göstermeye başlayan ve her yıl çift haneli büyüme kaydeden Daikin, 2021 mali yılını 5 milyar 500 milyon lira ciro ile kapattı. Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, “2021 yılında pandemiye rağmen ciromuzu 2020 yılına oranla 2 kat artırarak hedeflerimizin üzerine çıktık ve ihracattan istihdama her alanda büyüdük. Böylece 2025 yılı hedeflerimize bir adım daha yaklaştık.” dedi.

Nisan 2022 itibarıyla yeni mali yılın açılışını yapan Daikin Türkiye’nin yeni sezona büyük bir moral ve motivasyon ile başladığını dile getiren Önder, şunları kaydetti: “2021’e başlarken kendimize yüzde 20’lik bir büyüme hedefi koymuştuk. Ancak yıl boyunca gösterdiğimiz performansla pandemiye rağmen bunu aştık. Ulaştığımız 5 milyar 500 milyon liralık ciro, aynı zamanda Daikin Türkiye olarak faaliyet göstermeye başladığımız günden bu yana 27 kat büyüdüğümüzü gösteriyor. 2020 yılında 2 milyar 800 milyon olan ciromuzu bu yıl yüzde 96 artırarak 5 milyar 500 milyon TL yaptık. Şu anda bin 800 kişilik büyük bir aileyiz. Hedefimiz 2025 yılında tüm tedarik zincirindeki olumsuzluklara rağmen ciroda 755 milyon euroya, istihdamda da 2 bin 700 kişiye ulaşmak. Bu doğrultuda var gücümüzle çalışıyoruz.”

Yatırımlara devam edecek

Büyük projelerin tercihi olmaya 2021 yılında da devam eden Daikin VRV sistemleri ile konut tipi split klimaların satışlarda ağırlığını koruduğunu belirten Önder, “Isıtmada da büyük bir atılım yaptık. Bu çıkışı devam ettireceğiz. Sakarya Hendek’deki fabrikamızda sürekli üretim kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz. Bu nedenle 25 Mayıs’da VRV dış ünite üretim tesisimizi açarak üretimimizin yüzde 70’ini ihraç etmeyi hedefliyoruz. Bu üretim tesisinin açılması ile Türkiye, Ortadoğu ve Daikin Türkiye’ye bağlı Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Tacikistan, Gürcistan, Kuzey Irak, Moğolistan, KKTC ülkelerine 100 milyon euroluk daha ek ihracat hedefliyoruz. Split klima ve kombi üretim tesislerimizde de üretim kapasitemizi artırarak Türkiye’de iklimlendirme sistemlerinin lojistik üssü olma hedefini gerçekleştiriyoruz. 2011 yılından bu yana yaklaşık 94 milyon ruro yatırım yaptığımız üretim tesislerimizde, 2025 stratejik hedeflerimiz doğrultusunda 80 milyon euroluk yatırım yapmayı planlıyoruz. Yüzde 100 Japon sermayesi ile Türkiye’de olan Daikin, güçlü Türkiye ekonomisine olan güvenini sürdürüyor ve Türkiye’yi lojistik üssü olarak konumlandırıyor.” şeklinde konuştu.

İhracat cirosu 261 milyon euro

Daikin’in toplam cirodaki başarısının ihracata da yansıdığını belirten Önder, “Geçen yıl ihracat ciromuz yaklaşık 261 milyon euro. Artık enerji verimliliği yüksek ve çevreye duyarlı ürünlerin pazar payının arttığı görülüyor. Bu neden ile bu pazarlarda da yüksek teknolojiye sahip ürünlerin kullanımının artacağını öngörüyoruz. Daikin Türkiye olarak Ortadoğu ve Türkiye’ye bağlı Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Tacikistan, Gürcistan, Kuzey Irak, Moğolistan, KKTC gibi ülkeleri olmak üzere 44 ülkeye kombiden radyatöre uzanan geniş kapsamlı ihracat gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz bu pazarlardaki gücümüzü pekiştirmek ve 2025 yılında 500 milyon euro ihracata ulaşmak.” diye konuştu.