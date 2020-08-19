Daikin'den ABD'li startup'a 2 milyon dolarlık yatırım

19 Ağustos 2020

Daikin'in data, konumlama, gelişmiş yapay zeka ve Wi-Fi kombinasyonunu kullanarak mekansal zeka çözümleri üreten ABD'li startup Locix'e 2 milyon dolarlık yatırım yaptığı bildirildi.

Daikin Industries'ten yapılan açıklamaya göre, şirket bu yatırımla Locix'in yerel konumlandırma teknolojisi Locix LPS'yi kullanarak, kurulum sahalarındaki çalışma saatlerini azaltmayı hedefliyor.

Locix LPS çözümü, kapalı alandaki iklimlendirme ünitelerinin konumlandırma bilgilerini yapılandırıp, doğrulayacak ve daha önce manuel olarak yapılan uzaktan izleme hizmetlerini otomatik hale getirecek. Bu çözüm ayrıca, bir ofis binası içerisindeki insanların varlığı ve hareketlerini tespit ve analiz edebilecek.

Bu ve benzeri yatırımlarla Daikin, ofis alanları için iklimlendirmede yeni bir çözüm segmentinin gelişmesini amaçlıyor. Daikin, iklimlendirme cihazlarını ağlara bağlayarak ve iklimlendirmeyle ilgili büyük verileri analiz ederek bu alanda farklı çözümleri hızlandırmayı ve yeni bir müşteri değeri oluşturmayı planlıyor.

5 beş yıl için 100 milyon dolar bütçe ayırdı

Daikin'in modern ve gelişmiş çözümler sunan yeni teknolojilerin ve yeniliklerin geliştirilmesini desteklemek amacıyla, bünyesi dışındaki kuruluşlarla beraber "ortak buluşlar" gerçekleştirme amacına büyük önem verdiğinin vugulandığı açıklamada, "Bu kapsamda Daikin, gelecek 5 yıl için global startup şirketlerine yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırım bütçesi ayırdı. Locix için ayrılan tutar, Daikin'in Japonya dışında bir şirkete yaptığı ilk yatırım olarak önem taşıyor. Daikin, bundan sonraki süreçte yabancı ortaklarla dünya çapında güçlü ilişkiler kurmak için benzer yatırımlara devam ederek açık inovasyon faaliyetlerini hızlandırmayı hedefliyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA