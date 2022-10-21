Daikin'den Çin’e üçüncü klima fabrikası yatırımı

Daikin, dünyanın çeşitli bölgelerindeki yeni yatırımlarıyla büyümesini sürdürüyor. Dünyanın en büyük nüfusuna sahip Çin’de 2 klima fabrikası bulunan Daikin, Guangdong Eyaleti’nde 3’üncü bir üretim tesisi ve bir Ar-Ge merkezi kurarak bu ülkedeki büyümesini hızlandırmaya hazırlanıyor.

Daikin'in 230 milyon dolar (31.5 milyar yen) yatırım bedeline sahip yeni üretim tesisi, Daikin Şanghay'ın bir şube tesisi olarak konumlandırılan mevcut Huizhou fabrikasının üretim kapasitesini artırma amacı taşıyor. Daikin’in Şanghay ve Suzhou’da da birer fabrikası bulunuyor.

Çin'deki güçlü talebe yanıt olarak ve nisan ve mayısta Şanghay'daki kilitlenmelerin üretimi etkilemesinden sonra istikrarlı bir tedarik sistemini güvence altına almayı hedefleyen ve bu nedenle yeni bir yatırıma giden Daikin, yeni fabrikasında konut tipi çok bölmeli klimaların iç ve dış üniteleriyle birlikte elektrikli bileşenlerin üretimini gerçekleştirecek.

Taimei Endüstri Parkı'ndaki mevcut Daikin merkezi klima fabrikasına bitişik konumdaki 129 bin metrekarelik alanda inşa edilen yeni fabrikanın, 2024 Ekim'de devreye girmesi planlanıyor.

Daikin, bölgede birden fazla üretim tesisi kurarak, doğu Çin’de konsantre üretimden kaynaklanan riskleri ez aza indirgemeye çalışarak, tedarik zincirini kontrol altına almayı hedefliyor.

Suzhou Ar-Ge Merkezi

Daikin, fabrika yatırımının yanı sıra Çin’e bir Ar-Ge merkezi de kuracak. Suzhou'da kurulacak ve inşasına eylülde başlanacak olan merkezin, 2024'ün ilk yarısında tamamlanması planlanıyor.

Daikin’in Suzhou fabrikası 6 binin üzerinde çalışanı ve yıllık 1,7 milyar doları aşan üretim değeriyle Daikin Group’un en büyük üretim üssü konumunda bulunuyor. Yeni Ar-Ge merkezinin devreye girmesiyle Daikin’in bölgedeki etkinliğinin artması hedefleniyor.