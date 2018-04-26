Daikin'den Türkiye’ye 100 milyon dolarlık yatırım

26 Nisan 2018

Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, JW Marriott Otel’de basın mensuplarıyla bir araya gelerek, şirketin hedeflerine ve faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Daikin’in Japonya'da halka açık bir şirket olarak yıllık cirosunun 20 milyar doların üzerinde olduğuna değinen Önder, iklimlendirme sektöründe kullanılan bütün ürünlerin şirket tarafından üretildiğini ifade etti.

Japon şirketin Türkiye’de 2011'de 260 milyon dolarlık satın alma yaparak faaliyetlerini artırdığını anlatan Önder, “O zamanlar 202 milyon lira ciromuz ve 400 çalışanımız vardı. Bugün 1,3 milyar ciromuz ve bin 250 çalışanımız var. Geçen yıla göre yüzde 30 büyüdük.” diye konuştu.

Önder, şirketin hedeflerine değinerek, "2020 hedeflerimiz iç pazarda 2 milyar lira ciro elde ederek, 200 milyon dolarlık ihracat yapmak. Çalışan sayımızı da bin 500’e çıkarmak istiyoruz. Türkiye’de merkezi sistem klima üretimi için 2019’da 100 milyon dolarlık yatırım planlıyoruz. Bu, ülkede iklimlendirme sektörünün eko-sistemine büyük katkı yapacak." ifadelerini kullandı.

Şirketin İstanbul’da 60’a yakın çalışanı olan Ar-Ge merkezi bulundurduğuna dikkati çeken Önder, ”Daikin olarak ilk defa ısıtma cihazımızı Türkiye’de ürettik. Dünyanın en küçük kombisi yapıldı. Türk mühendisleri imza attı. Tek üretim merkezi burada. 2018 hedefimiz iç pazarda 85 bin kombi satmak. Burada pazarın yüzde 10’unu hedefliyoruz. İstanbul’da çok güçlüyüz. Ankara'da ciromuzu üç katına çıkarmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Önder, katma değerli ihracatın Türkiye’nin yan sanayisine de katkı sağladığının altını çizerek, şirket olarak bu alana odaklandıklarına işaret etti.

Bulunduğu topluma katkı yapan bir şirket olarak Türkiye’de sermayesi olmayan kadınlara yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Önder, şunları kaydetti:

"Sakura Kadın Teknisyenler Programı ile ilk defa montaja giden kadın çalışanlarımız oldu. Bu çok özel proje, artık kadın her şeyi yapabiliyor. Bu programı büyülteceğiz. Kadın çalışanı önemsiyoruz. Bu tip projelerin ülkenin ekonomisine ciddi katkı yaptığına inanıyoruz. Türkiye'de gerçekleşen her üç büyük projeden birinde Daikin VRV cihazları kullanılıyor. Yeni dönemde de yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanan hibrit sistemler ve çevreci özellikleri ile öne çıkan multi sistemler gibi yenilikçi ürünlerimiz ile büyümeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA