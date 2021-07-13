Daikin’den üretim için 53 milyon dolarlık bütçe

Mehmet Hanifi GÜLEL

Daikin, yeni dönemde üretimde 5 farklı kategoriye 53 milyon dolarlık yatırım yapacak. Şirket, çevre dostu yeni nesil R32 soğutucu akışkanlı VRV ürününün imalatıyla da büyümesine ivme katmayı hedefliyor. Daikin’in bugüne kadar Türkiye’de 350 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdiğini kaydeden Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, “Şirketin bundan sonraki hedefi ise 2025 yılına kadar 150 milyon dolarlık yatırım yaparak, toplam yatırım miktarını 500 milyon dolara tamamlamak. Şirketimiz 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 42 büyüyerek cirosunu 2 milyar 836 milyon TL’ye çıkardı. Bu yıl da büyüme hedefimizi yüzde 46 olarak öngörüyoruz ve ciromuzun 4 milyar liranın üzerinde olacağını tahmin ediyoruz” dedi.

300 milyon dolarlık ihracat

Geçen yıl ihracat gelirlerinin bir önceki yıla göre yüzde 28’lik artış sağlayarak 200 milyon dolara ulaştığını açıklayan Önder, “Daikin Türkiye olarak bu yılki ihracat hedefimizi ise 300 milyon dolar olarak belirledik” diye konuştu. Önder, Sakarya’nın Hendek ilçesinde 100 bin metrekare alanda kurulu bulunan fabrikalarında Daikin ve Airfel markalı split klima, klima santrali, fancoil ve kombi gibi geniş bir ürün gamında üretim yaptıklarını kaydetti. Yıllık 1.5 milyon split klima, 250 bin kombi, 200 bin fancoil ve 2.500 klima santrali üretimi yaptıklarını bildiren Önder, “Çevre dostu yeni yatırımız olan VRV üretimi ise 50 bin kapasiteli olacak ve bunun 10 bin adetini iç pazara, 40 bin adetini de ihracata kanalize edeceğiz” dedi.

Enerjinin % 80’i güneşten

R32 olan cihazların yüzde 68 daha düşük küresel ısınma potansiyeli (GWP) değeriyle verimlilik ve çevreci özellikleriyle öne çıktığına işaret eden Önder, “Yine ‘İnsana değer, çevreden başlar’ mottosunu referans alarak 2050 sera gazı emisyonlarını net sıfıra düşürme hedefi koyduk. Bu kapsamda 2020 Temmuz ayında fabrikamızın çatısına 3 milyon dolarlık yatırım ile 5.8 kWp elektrik gücü üreten GES projemizi devreye aldık. Bu proje ile fabrikamızın enerjisinin yüzde 80’ini sağlıyoruz. Söz konusu proje ile yeşil fabrika olma hedefimiz kapsamında 90 bin ağaca eş değer karbondioksit salımını yılda 4 bin 186 ton azaltmayı başardık” açıklamasında bulundu.

Tedarik zincirinde yerlileşmeye gidiyor

Pandemi döneminde tedarik zincirinin aksamasıyla bazı ürünlerde yurt içinden tedariğe yöneldiklerini aktaran Hasan Önder, “Yerinde üretim veya tedarikçi sayısının artırılması yönünde girişimlerde bulunuyoruz. Bu yönde Türk tedarikçilerimizi önümüzdeki dönemde globale açacağız” dedi. Ar-Ge yatırımlarını da her geçen yıl artırdıklarını kaydeden Önder, Daikin Türkiye Ar-Ge’ye 2025 yılı sonuna kadar 10 milyon Euro ek yatırımda bulunmayı ve istihdamı 100 kişiye çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi. Geçen yıl Ar-Ge’ye 2 milyon 500 bin Euro harcama yaptıklarına değinen Önder, “Ar-Ge bütçemizi artırmaya devam ederken aynı tutarda laboratuvar yatırımında da bulunduk. Ar-Ge merkezimizde 65 Türk, 5 Japon mühendis çalışıyor” dedi.