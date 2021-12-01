Daikin’in e-ticaret kanalı cirosu yüzde 300 arttı

İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Daikin, e-ticarette konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Teknolojisini internet mağazasıyla herkese ulaştırmayı hedefleyen Daikin, e-ticaret kanalında 2021 cirosunu 2020 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 300 artırdı. Şirketin internet sitesi bir yıl içinde 3 milyon 812 bin sayfa ziyaret sayına ulaştı.

Kaira sesonal split klimaları da ürün gamına ekledi

Daikin Türkiye, online satın alma kanalına özel, Kaira sesonal split klimaları da ürün gamına ekledi. Yeni nesil soğutucu akışkan R32 ile çalışan bu cihazların A++ seviyesinde soğutma performansı sunmasının yanı sıra cep telefonu ile uzaktan kontrol edilebilme özellikleri de bulunuyor.

İnternet sitesinde hayata geçirdiği yeni uygulamalarla tüketicisiyle olan iletişimini maksimum düzeye çıkarmayı hedefleyen Daikin, bu amaçla ‘online ajanda’ seçeneğini de devreye aldı ve sistemin otomatik olarak servis ve bayi belirleme özelliğini siteye kazandırdı.