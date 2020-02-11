Daimler, 4'ncü çeyrekte zarar açıkladı

11 Şubat 2020

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan Daimler AG, 4'ncü çeyrekte net 11,0 milyon euro zarar etti. Geçen yılın aynı döneminde ise 1,64 milyar euro kar elde etmişti. Analistler 4'ncü çeyrekte 776,7 milyon euro net kar bekliyorlardı.



Dördüncü çeyrekte Daimler'in cirosu 46,61 milyar eurodan 47,13 milyar euro sevilesine çıktı. Beklenti cironun 47,33 milyar euro olacağı yönündeydi.



Şirket, 2020 yılında 2019'a göre biraç daha az araç satmayı ancak faiz ve vergi öncesi karının 2019'a göre ciddi şekilde yükselmesini beklediğini de bildirdi.