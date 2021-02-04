Daimler, kamyon üretimi birimini ayıracak

Alman araç üreticisi Daimler, lük otomobil markası Mercedes-Benz'i ön plana çıkarma çabası çerçevesinde kamyon bölümünü Daimler Truck adı ile bünyesinden ayırmayı planladığını bildirdi.

Daimler Truck, 2021 yılı sonuna kadar Frankfurt Borsası'na kote edilecek, hisselerinin çoğunluğu ise Daimler hissedarlarında olacak.

Dünyanın en büyük kamyon ve otobüs üreticisi olan Daimler Truck, elektrikli araçlara ve sürücüsüz teknolojiye odaklanmayı sürdürecek.

Daimler Truck'ın ayrılması konusunda nihai karar üçüncü çeyrekte yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınacak.

Daimler Yönetim Kurulu başkanı Ola Kallenius, ayrılmanın “tarihi bir an” olduğuna işaret etti ve, “İki şirket de sanayi alanında yer alan ve büyük teknolojik ve yapılsal değişimlerden geçiyorlar. Faaliyetleri ikiye bölerek ve net likiditeyi güçlendirerek kurumsal bir yapı haline getirerek daha etkili çalışabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.