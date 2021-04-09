Dakik Makina, engelli asansörü ile atağa kalktı

Merve ALCAN

KONYA - Engelli asansör sektörünün önde gelen firmalarından Dakik Makina Vinç ve Engelli Asansörü Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Bulut, 2005 yılından beri vinç imalat sektöründe emim adımlarla ilerlediklerini söyledi. 2014'ten bu yana engelli asansör imalatı yaptıklarını belirten Bulut, "Engelli platformu olarak yedi senedir faaliyetteyiz. Konya'da engelli asansörü alanında 2 büyük firmadan biriyiz. İki kattan 7 kata kadar iç, dış mekan ve dublex asansör üretimi ile Türkiye'de ilklerin arasında olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi. Dublex asansörün kompakt bir ürün olduğunu ve kurulacak bölgede önemli bir yapısal değişiklik gerektirmediğini belirten Bulut, “Bu ve bu ürün gibi birçok çeşidimiz bulunuyor. Dublex engelli platformu, dikey açık tip engelli platformu, kapalı tip engelli platformu, kabinli kapalı tip engelli platformu, paslanmaz dikey kapalı tip engelli platformu, yatay tip engelli platformu, çift taşıyıcı kolonlu dikey tip engelli platformu, makaslı tip engelli platformu, havuz tipi lift, paletli merdiven tırmancı, koltuk tipi merdiven, makaslı yük platformları, çift taraflı hidrolik yük platfomları, tek tarafli hidrolik yük platformları, talaş dökme asansörleri, otopark sistemleri, otopark asansörleri öne çıkan ürünlerimiz” şeklinde konuştu. 2020 yılında 1 buçuk milyonun üzerinde üretim yaptıklarını ifade eden Sedat Bulut, 2020 yılını bir önceki yıla oranla pozitif kapattıklarını belirtti.

'Arap ülkelerine ihracat yapacağız'



Bulut , “Tunus ve Özbekistan’a ihracat yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte ise Arap ülkelerine ihracat gerçekleştireceğiz. Vinç ve engelli platformu imalatını ve yapmış olduğumuz ürünlerin ihracatı da iyi bir şekilde devam ediyor. Ciromuzun şu anda yüzde 30-35 oranını ihracattan karşılıyoruz. Ama bu yıl bu rakamı artırmayı hedefliyoruz” dedi. Araçlar için de engelli platformu üreteceklerini belirten Bulut, "Bu konu üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. 8. aydan sonra bu ürünün de satışını yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.