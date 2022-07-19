Dalaman havalimanının satış anlaşması tamamlandı

İspanyol havacılık ve altyapı şirketi Ferrovial, Dalaman havalimanının yüzde 60'ını satın alma konusunda şubat ayında YDA ile vardığı nihai anlaşmayı tamamladı.

Ferrovial'ın yaptığı açıklamaya göre havaalanının işletme hakkı 2042'ye kadar devam edecek. Satın alma anlaşması planlandığı gibi tamamlandı ve yetki̇li̇lerin onayı dahil tüm şartlar yerine getirildi.

Ferrovial, Dalaman havalimanı işletme hakkının yüzde 60'ını 140 milyon euroya YDA Grubu'ndan satın almak için 17 Şubat'ta anlaşmıştı.

Şubattaki anlaşmada sürecin yılın ilk yarısında tamamlanmasının beklendiği de ifade edilmişti.