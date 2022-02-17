Dalaman Havalimanı'nın yüzde 60'ı satıldı

ANKARA

Dalaman Havalimanı'nın imtiyaz hakkını 2042 yıl sonuna kadar elinde bulunduran YDA Group, bunun yüzde 60’ını 140 Milyon Euro’ya İspanyol Ferrovial Grup’a sattı. İşletmeye ilişkin sürecin, gerekli onayların tamamlanmasının ardından 2022'nin ilk yarısında tamamlanması öngörülüyor.

YDA’dan yapılan açıklamada Dalaman Uluslararası Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ni işleten ve DHMİ'nin 2014 yılında yenilediği İç ve Dış Hatlar Terminalleri işletme hakkı ihalesini kazandıkları hatırlatılarak, Yeni Terminal Binası’nın 2018 yılında hizmete açıldığı bilgisi verildi. Açıklamada, bu anlaşmayla birlikte Dalaman Havalimanı’nın yabancı ortak ile işletilmeye devam edileceği bildirildi.

Arslan: Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye güvenini gösteriyor

YDA Group Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan ise yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisi ve havacılık sektörü için çok önemli bir anlaşmaya imza attıklarını söyledi. Bu anlaşmanın havacılık sektöründeki deneyim ve güçlerine duyulan uluslararası güvenin bir sonucu olduğunu söyleyen Arslan, “Türkiye ekonomisine yabancı yatırımcıların güveninin devam ettiğinin göstergesi olması açısından da büyük önem taşıyor. Bu stratejik ittifak, her iki şirketin uzmanlıklarını Türk havacılık sektöründe bir araya getirmek için eşsiz bir fırsatı temsil ediyor, hem Dalaman hem de diğer pazarlar için önemli bir büyüme potansiyeli sunacak” dedi.

Arslan, havacılık sektöründe küresel öneme sahip iki grup arasındaki bu ortaklığın başarılarına daha fazla katkıda bulunacağına inandıklarını dile getirdi.

Ferrovial Havalimanları CEO'su Luke Bugeja da anlaşmanın uluslararası turizm ve Türkiye’de hızla büyüyen bir destinasyon haline gelen alanda havalimanı portföyünü çeşitlendirmek için eşsiz bir fırsat olduğunu belirtti. Bugeja, “YDA Group, Türkiye'de PPP modeli ile altyapı inşa etme ve işletme konusunda çok geniş deneyime sahip ve bu nedenle de bu projede bizler için ideal bir ortak” diye konuştu. İspanyol Ferrovial Grup, Londra’nın en büyük Havalimanı Heathrow’un da işletmesini yürütüyor.