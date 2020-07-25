Damat, 15 AVM ile boşanma aşamasında

25 Temmuz 2020

YENER KARADENİZ

Damat, Tween ve D’S Damat markaları ile Türkiye’nin yanı sıra yurtdışında da hizmet veren Orka Holding, normalleşme adımları kapsamında yeni mağaza açılışlarına da başladı. Bu kapsamda, yurtdışında 8, yurtiçinde ise 12 mağaza açacak. Öte yandan şirket, yurtiçinde kira konusunda anlaşmazlık yaşadığı 10-15 civarında AVM ile de yollarını ayıracak. Orka Holding’in pandemi sonrası yeni normalde hedef ve yatırımları ile ilgili düzenlenen online toplantıda konuşan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Önümüzdeki kış sezonunda markalarımız İspanya’nın en büyük mağazalar zinciri El Corte Ingles’de yer alacak. Moskova’da iki yeni mağaza ve Dubai’nin en büyük alışveriş merkezi Dubai Hills’te de D’S Damat açılacak. Yine yakında Polonya, Tacikistan, Almanya ve İsviçre’de birer mağaza açılışı yapacağız. Yurtiçinde ise haziran ayından itibaren İstanbul, Ankara, Antalya, Van, Balıkesir, Niğde, Mersin ve Batman gibi illerde olmak üzere yeni mağazalar açmaya başladık. Ağustos sonuna kadar yurt genelinde toplamda 12 yeni mağaza açmış olacağız” diye konuştu.

"AVM'lerin %80'i ile uzlaştık”

Hali hazırda Orka Holding’in 210 yurtdışı ve 221 de yurtiçi olmak üzere toplam 431 mağazası bulunuyor. Bilindiği üzere Türkiye’de mart ayında ilk koronavirüs vakası ile birlikte hazır giyim markaları mağazalarını kapatmış ve sonrasında AVM ve markalar arasında kira konusunda anlaşmazlık yaşanmıştı. Bu dönemde AVM’lerin yüzde 80’i ile uzlaşma içinde beraberliklerini sürdürdüklerini dile getiren Orakçıoğlu, “Kirasını düzenli ödeyen ve her türlü yükümlülüğünü yerine getirmeye çalışan markalara pandemi döneminde anlayış göstermeyen AVM yatırımcıları ile yollarımızı ayırıyoruz. Buna karşılık empati sahibi ve markaların iş ortağı olan AVM’lerle yolumuza ele ele devam ediyoruz” dedi. Orakçıoğlu, bu kapsamda 10-15 civarı AVM ile yollarını ayıracakları bilgisini verdi.

Giresun'a 3. fabrika

Şirketin 2019 performansı ve 2020 hedefleri ile ilgili de konuşan Orakçıoğlu, 2019’u 750 milyon TL ciro ile kapattıklarını belirterek, “Pandemi nedeniyle bu yıl 2019 rakamlarını korumayı hedefliyoruz” diye konuştu. Öte yandan şirket pandeminin hemen öncesinde Giresun’da 10 milyon TL yatırım ile üçüncü fabrikasını açmıştı. Şirket bu kapsamda 200 de yeni istihdam sağladı. Orakçıoğlu’nun verdiği bilgilere göre, Giresun’da 2004 yılında faaliyete geçen fabrikada halen 20 bin metrekare üretim alanında ve 950 çalışan ile günde 4 bin gömlek, 1.100 takım elbise, 1.000 pantolon üretimi yapılıyor. Geçtiğimiz yıllarda özellikle İspanya’da gerçekleştirdiği sponsorluklar ile de gündeme gelen Orka Holding, son olarak eski Brezilyalı futbolcu Ronaldo Nazario’nun sahibi olduğu İspanya La Liga takımlarından Real Valladolid’in iki yıllığına giyim sponsoru oldu.

Alışverişi 'akıllandırdı'



Yeni bir alışveriş deneyimi sunacaklarını anlatan Orakçıoğlu, “Sistem sayesinde alışveriş sadece fiziki mağazadan değil, müşterinin bulunduğu herhangi bir lokasyondan mümkün olacak. Müşteriler, akıllı cihazlarından görüntülü konuşma yoluyla online alışveriş yapabilecek. Ayrıca mağaza içi styling hizmetinden ve satış danışmanlarının önerilerinden de faydalanabilecek" dedi. Orakçıoğlu, D'S Damat markası için çok yakında hizmete girecek mobil uygulamadan da bahsederek “Akıllı cihazlara indirilecek mobil uygulama ile kişiye özel alışveriş deneyimi başlatıyoruz" şeklinde konuştu.