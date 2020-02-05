Damat, 5 yılda ürünlerinin yüzde 80’ini doğa dostu yapacak

05 Şubat 2020

Leyla İLHAN

Damat, Tween, D’S Damat markaları ile tanınan Orka Holding, doğa dostu ürünleri odağına alarak büyümeyi planlıyor. 5 yılda koleksiyonlarının yüzde 80'ini doğa dostu yapmayı hedefleyen Orka, bu yıl 40’ı yurt dışında olmak üzere 60 yeni mağaza açacak. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Böylece 2020’de yurt dışında her hafta bir mağaza açacağız” diye konuştu. Damat, Tween, D’S Damat markaları ile tanınan Orka Holding, doğa dostu ürünleri odağına alarak büyümeyi planlıyor. 5 yılda koleksiyonlarının yüzde 80'ini doğa dostu yapmayı hedefleyen Orka, bu yıl 40’ı yurtdışında olmak üzere yaklaşık 60 yeni mağaza açacak. Bu yıl 11’incisi yapılan ve 86 ülkeden 200 bayisini ağırlayan “Yurtdışı Bayi Buluşması” organizasyonunda konuşan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, 2019’u 420 mağazayla kapattıklarını, bu yıl ise mağaza sayılarını 480’e çıkarmayı planladıklarını söyledi. Yurtdışında neredeyse her hafta bir mağaza açacaklarını söyleyen Orakçıoğlu, yılı yüzde 25 büyüme ile kapatmayı amaçladıklarını ifade etti.

ABD’de üç mağaza açacak

İtalya ve İspanya'da toplamda 10 mağaza açılacağını söyleyen Orakçıoğlu, “ABD'de de Washington, New York ve Santa Monica'da olmak üzere 3 mağaza açacağız. Yurtiçinde de çeşitli lokasyon değişiklikleri yapıp, en az 16 yeni mağaza açarak büyümeye devam edeceğiz" dedi. Orakçıoğlu, Uzakdoğu'da da Malezya'yı hedef aldıklarını söyledi.

Öte yandan Damat, Tween, D'S Damat'ı bünyesinde bulunduran Orka Holding, 'doğa dostu' üretime odaklandı. 2025 yılına kadar şirketin koleksiyonlarındaki sürdürülebilir ürünlerin payının 80'e çıkarılması planlanıyor. Orakçıoğlu, "Pet şişe gibi polyester kökenli atık ürünlerden üretilen geri dönüşebilen malzemeleri kullanarak temiz üretim yapıyoruz. Bir takım elbise 45 adet pet şişeden üretilebiliyor. Şu anda koleksiyonlarımızın yüzde 20'ye yakını bu ürünlerden oluşuyor. Beş yılda bu sayıyı artıracağız" diye konuştu.