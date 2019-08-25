Damat, Amerika'ya Kanada'dan girdi

25 Ağustos 2019

Kerim ÜLKER

Damat-Tween, D'S Damat gibi markaları bünyesinde barındıran Orka Holding, son birkaç yıldır yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da hızlı bir büyüme içerisinde. Açılan mağazaların birçoğu sessiz sedasız hizmete başlasa da birçoğunun haberini Orka Holding'in Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar'ın sosyal medya hesabından takip ediyorum. Bunlardan biri de belki son dönemde yapılan en ilginç mağaza açılışı Kanada'da... Bir Türk markasının ilk kez mağaza açtığı Kanada'da bu unvanı Orka Holding aldı. Orka Holding, Kanada'nın başkenti Ottawa'da Damat-Tween mağazasını açtı.

Arar, sadece Ottawa'nın değil, Kanada'nın da en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan CF Rideau Center'da açılan mağazanın 180 metrekarelik bir alanda hizmete girdiğini söyledi. Telefonla ulaştığım Arar, “Latin Amerika ve ABD'de satış noktalarımız vardı. Ancak ilk mağaza için uzun zamandır Kanada'da çalışıyorduk. Bu ülkede ilk mağaza açan ilk Türk perakende markası olduk. Açılışa Türkiye'nin Ticaret Ataşesi Hasan Kocasoy, Maslahatgüzarı Utku Kundakçı katıldı” dedi.

81 ülkede 200 mağaza

Arar'ın verdiği diğer bilgiler de ilginç… Orka Holding'in toplam 400 mağazasının olduğunu ifade eden Arar, “Bunun 200'e yakını yurtdışında konumlanmış durumda. Dünyanın 81 ülkesinde mağazalaştık. Bu da dünyadaki toplam ülkelerin 3'te 1'inden de fazla” diye konuştu. Son bir hatırlatma... Orka, yakın zamanda Floransa, Frankfurt gibi Avrupa'nın önemli kentlerinde mağaza açmıştı. Bu coğrafyayı Kiev, Üsküp, Saray Bosna gibi şehirlerle çeşitlendiriyor. Hatırlanacağı üzere Orka Holding bu yıl 420 mağazaya ulaşma hedefinde. 2019 cirosu ise planda 750 milyon lira olarak belirlenmiş durumda. Yurtdışı bunun 60 milyon dolarını karşılayacak.