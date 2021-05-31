Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu

Bahreyn merkezli Investcorp, 2012’de Türkiye’deki en önemli yatırımlarından birine imza atıp, Orka Holding’de hisse almıştı. Bir dönemin ünlü devlet bakanı ve İstanbul Valisi Lütfi Kırdar’ın yeğeni Nemir Kırdar’ın kurduğu Investcorp, Orka Holding’deki payını yeniden satma kararı aldı. Rekabet Kurumu’nun onay vermesiyle birlikte Orka Holding, geçmişte olduğu gibi yüzde 100 Türk sermayeli şirket olarak yoluna devam edecek. ,

Devir işlemlerinin onaylanmasının ardından DÜNYA’ya açıklamalarda bulunan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Investcorp ile hisse devri konusunda 1 yıldır devam eden görüşmelerin tamamlandığını, iki tarafın ortaklık sürecinde önemli deneyimler yaşayıp centilmence ayrıldıklarını ifade etti. Orakçıoğlu, “Global çapta mağazalaşmaya ve dijital teknolojiye yönelik yatırımlarımız geçmişte olduğu gibi daha da artacak. Moda sektöründe ilklere imza atmayı sürdüreceğiz” dedi.

‘Dubai ve İspanya’da büyüyeceğiz’

Orakçıoğlu, son birkaç yıl içinde yurtdışında Damat ve bağlı markaların giderek daha bilinir hale geldiğini, İtalya’dan Avustralya’ya, İspanya’dan Rusya’ya 80’den fazla ülkede 431 mağaza açtıklarını ifade etti.

Pandemi sürecinde bile büyümelerini sürdürdüklerini anlatan Orakçıoğlu, “Polonya, Kenya, Somali, Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan, Bosna-Hersek gibi ülkelerde mağaza açtık. Bu yıl İspanya’da 6 noktada El Corte Ingles departman store’larda yer alacağız. Ancak en önemlisi geçmişte bizleri düşünmeyen dünyaca ünlü AVM’lerin artık bizlere talepte bulunmaları. Örneğin Dubai Mall’un CEO’su bir ay önce beni aradı ve bizden mağaza açmamızı rica etti. Bizler de kabul ettik. Şimdi Dubai’de 3, Moskova’da 2, Güney Afrika’da 2, Bosna Hersek’te ve Özbekistan’da da birer mağaza açacağız” diye konuştu.