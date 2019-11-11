Damla sulamanın mucidi Netafim tarımsal sulamaya yapay zeka getirdi

11 Kasım 2019

Selenay YAĞCI

Netafim, alanında dünyanın ilk girişimlerinden olan yapay zekaya sahip sulama sistemi NetBeat ile tarımda yüksek verimliliği ve kaynaktan tasarrufu hedefliyor. Netafim, Vodafone Akıllı Köy’de yenilikçi ürünü NetBeat‘in tanıtımını yaptı.

NetBeat ile gelişmiş kurumsal çiftliklerden, en küçük ölçekli üreticiye kadar kişiselleştirilmiş günlük sulama stratejileri oluşturularak maliyet ve verimlilik avantajları hedefleniyor. Akıllı telefonlar tarafından kapalı devre platformla yönetilebilen NetBeat, taşınabilir cihazlar ile çiftçiye kolay kullanım sunuyor.

Netafim Digital Tarım Başkanı Guy Leventon, “Bizleri geleceğe taşıyacak akıllı tarım sistemlerinde yapay zeka gittikçe artan bir hızla ön plana çıkacak. Meteoroloji verileri, bitki gelişim istatistikleri, hava-toprak ısı ve nem analizleri gibi onlarca veriyi yapay zeka ile birlikte hızla analiz ederek çiftçilerin doğru ve zamanında karar almasında yol gösterici olabiliyoruz. Burada yapay zekanın gücü üretimin daha az kaynakla ve daha çok verimle devam edebilmesi için vazgeçilmez bir unsur haline gelecek”. Netafim Asya Pasifik Başkanı Ofer Oveed da, "Tarımı sürdürülebilir kılmak istiyorsak dijital tarıma geçişi hep beraber sağlamak zorundayız” dedi.

Hizmeti yurtdışına taşıyacağız

Netafim için Türkiye’nin öncelikli bir ülke olduğunu belirten Netafim Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Pınar Parmaksız, “1995 yılında faaliyete geçen Netafim Türkiye’nin merkez ofisi ve üretim fabrikası Adana’da bulunuyor. 60 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren 6 bin metrekarelik üretim tesisi ile yılda 1 milyar 200 bin metre sulama borusu üretiyoruz. 2019 yılı 2. çeyreğinde yavaş yavaş çiftçilerimizle buluşturmaya başladığımız NetBeat’in Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde 13 adet kurulumunu başarıyla gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar, kendi organizasyonumuzun bir parçası olan Orta Asya ülkelerinde ve özellikle Azerbaycan’da toplam 22 adet yeni kurulum yapmayı planlıyoruz.”