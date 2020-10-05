Danet, Afyon sucuğu ve pastırmasını coğrafi işaret etiketiyle üretecek

05 Ekim 2020

HALİM ASLAN-AFYONKARAHİSAR

Afyon sucuğu ve Afyon pastırmasının coğrafi işaret etiketi kullanımı için Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Vahdet Et ve Gıda (Danet) arasında protokol imzalandı. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser ve Danet Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Uluçay arasında imzalanan protokol çerçevesinde Danet, Afyon sucuğu ve Afyon pastırmasını coğrafi işaret etiketi ile üreterek satacak.

Danet Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Uluçay, “Afyonkarahisar’ın ünü dünyaya yayılmış meşhur lezzetlerinden; Afyon sucuğu ve Afyon pastırmasının coğrafi işaret tescilini alarak koruma altına alan Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’na teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yarım asırdır şehrimizin bayrağını, kaliteli ürünlerimizle hem ulusal hem de uluslararası arenada dalgalandırıyoruz. Şimdi bunu coğrafi işaret etiketi ile bir adım daha ileri taşıyoruz. Coğrafi işaret etiketli ürünlerimiz de yakında raflardaki yerini alacak ve Afyonkarahisar’ın lezzetlerini tüm dünyada yaymaya devam edeceğiz” dedi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser de, “Afyonkarahisar’ın alanında önemli firmaları arasında yer alan Danet ile bugün, coğrafi işaret tescili odamıza ait olan, dünyaca meşhur Afyon sucuğu ve Afyon pastırmasının coğrafi işaret etiketi ile satılması doğrultusunda protokol imzaladık. Coğrafi işaret tescilli ürünlerimizin firmalarımız tarafından sahiplenilmesi ve tüm Türkiye’ye yayılması gerekiyor. Danet’in ürünleri, tüm illerde satılıyor. Bundan sonra Danet markasının ürünlerini, coğrafi işaret etiketi ile 81 ilimizde görmüş olacağız” diye konuştu.